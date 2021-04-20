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低生育率＝越生越少、越來越難生　台灣育齡婦女恐跌破200萬人

記者陳家祥／台北報導

美國中情局（CIA）日前公布全球2021年總和生育率（fertility rate）預測數據，台灣將成為世界上預估生育率最低的國家。根據國家發展委員會公布的資料，台灣在2019年已達人口最高峰的2360萬人，預估在2070年最多只剩1716萬人；其中，育齡婦女的人口數，恐跌破200萬人。

▲▼老人照護,長照,長期照護,高齡化,年長者陪伴。（圖／記者季相儒攝）

▲低生育率將導致台灣人口老化。（圖／記者季相儒攝）

根據國發會統計，台灣總人口數在2019年達最高峰的2360萬人，但因人口快速老化，使死亡數快速擴張，未來人口減少速度將日益增快，2070年人口數將降為1449萬到1716萬人左右，約為2020年的6到7成。

人口老化,長照,弱勢族群,老人,健康,電動代步車。（圖／記者李毓康攝）

而低生育率伴隨而來的就是人口老化問題。國發會資料指出，15到64歲的工作年齡人口也不斷下滑，同樣在2019年達到高峰的1737萬人後，接著便「難挽頹勢」，預計到2070年，高中低數字分別為864萬、783萬、697萬人，屆時勢必要延後退休年齡，否則將面臨嚴重缺工等問題。

至於高齡人口的統計，則是預估在2050年達到高峰的746萬人，接著緩降到2060年的726萬人、2070年的658萬人。

另外，低生育率導致人口基數低，國發會也預估，育齡婦女變動趨勢將走跌，且頹勢甚至來得更早。在2000年就已是育齡婦女的高峰，637萬人，接著便不斷往下滑，預估到了2070年，育齡婦女最多約僅272萬人，最少甚至來到192萬人，跌破200萬人大關。

▲▼台灣人口結構分布圖。（圖／翻攝自國發會官網）

▲▼台灣人口結構分布圖。（圖／翻攝自國發會官網）

▲育齡婦女人口逐年減少。（圖／翻攝自國發會官網）

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