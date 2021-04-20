王世堅批丁怡銘嗆游錫堃辦公室：很可惡！罪加一等

▲台北市議員王世堅。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

行政院前發言人丁怡銘去年11月誣指台北市牛肉麵節冠軍用萊牛，引起網友群起激憤；僅管他宣布辭職，但卻在今年3月又回鍋行政院擔任顧問，月領約12萬，昨再被爆曾直接打電話到立法院長游錫堃辦公室開嗆。對此，民進黨台北市議員王世堅受訪時痛批，若此事為真，「丁怡銘很可惡，罪加一等！」

近日府院黨高層針對是否提出藻礁、反萊豬等公投對案開會，會後消息經媒體曝光，傳出丁怡銘直接致電立法院長游錫堃國會辦公室興師問罪，質問游錫堃幕僚有無向媒體放話。游錫堃20日上午受訪時間接證實此事，並強調，行政院跟立法院都是憲政機關，應相互尊重，「有什麼事循正常管道」，才可以避免無謂的預測跟紛擾。

民進黨台北市議員王世堅受訪時更開嗆，如果丁怡銘真的有打電話到游院長辦公室騷擾，「我覺得丁怡銘很可惡，四個字罪加一等！」他強調，立法院是最高民意機構，應該被所有人、尤其行政單位尊重，「請丁怡銘要搞清楚。」

針對丁怡銘辭職不到4個月又回鍋行政院，王世堅說，蘇內閣現在多事之秋，過去他們很強的時候會批評他們，但現在蘇內閣自己風雨飄搖，蘇院長自己看著辦吧！你任用丁怡銘當有給職顧問，「你就是抓一條蟲騷自己癢，各安天命啦！」