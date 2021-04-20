屏東男「沒穿鞋、渾身泥」詭坐水溝邊！他見警到場楞回：不記得了

▲屏東男沒穿鞋坐水溝邊，渾身泥也沒帶手機，警急幫找尋家屬。（圖／取自屏東縣政府警察局）

記者戴若涵／屏東報導

屏東萬丹鄉日前發生一起事件！有民眾開車經過大成路時，發現一名男子沒穿鞋跌坐在水溝邊，身上還滿是泥濘，趕緊報警處理。警方獲報到場，發現該名男子只記得自己的姓名，其他資訊都不記得了，身上也沒有手機，最後只好靠戶役政系統循線找到家屬，並由男子的哥哥將人帶回家。

回顧整起事發經過，日前深夜10時32分左右，有民眾開車行經屏東萬丹鄉大成路，發現有個男子跌坐在水溝旁。警消獲報到場察看，發現男子雙腳沒穿鞋，身上還滿是泥濘，趕緊詢問姓名、住址等相關資料，但男子只記得自己的姓名，並向警方表示，他是從住家走路到水溝旁的，至於家裡地址、電話，他全都忘記了，只記得自己住在萬丹鄉社皮村一帶。

由於該男子身上沒有攜帶手機或其他證件，員警只好先以戶役政系統查詢，得知該男為年約50歲的黃姓男子，為避免黃男失溫脫水，警方先將人帶回派出所安置、提供飲用水，並派員通知住在另一村的黃男兄長前來帶弟弟回家。

黃男哥哥到場後，見到弟弟渾身泥濘，先幫弟弟簡單清潔後，便將人帶回家休息，也感謝警方找到弟弟；屏東分局呼籲，若身旁有獨居之親朋好友，請多給予關心與照顧，或可請對方隨身攜帶可聯絡其他家人的電話或資料，以盡速幫助其找到回家的路。