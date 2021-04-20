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北大武山「赤腳傳奇」吳德發3人　獲2021綠色奧斯卡獎

▲北大武山「赤腳傳奇」吳德發，獲2021年林業及自然保育有功人員 。（圖／屏東林管處提供，以下同）

▲北大武山「赤腳傳奇」吳德發，獲2021年林業及自然保育有功人員 。（圖／屏東林管處提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

有綠色奧斯卡頒獎典禮之稱的「林業及自然保育有功表揚大會」，17日在林務局舉行，其中橋頭地檢署楊翊妘檢察官、警政署保安警察第七總隊刑事警察大隊配賦第八大隊刑事小隊小隊長鍾育達、正發工程設計工作室負責人（北大武山山屋管理員）吳德發均獲獎，推荐的屏東林管期盼得獎者的努力與付出被更多人看見。

▲北大武山「赤腳傳奇」吳德發，獲2021年林業及自然保育有功人員 。（圖／屏東林管處提供，以下同）

▲▼楊翊妘檢察官、鍾育達小隊長。

▲北大武山「赤腳傳奇」吳德發，獲2021年林業及自然保育有功人員 。（圖／屏東林管處提供，以下同）

楊翊妘檢察官偵辦相關案件均帶領檢警親自執行，坐鎮指揮，展現優秀專業偵辦技能，受到屏東林管處及轄區檢警單位好評。在偵辦違反森林法案件方面，更是思維活躍、善於思考，抽絲剝繭，以一條龍辦案方式，將犯罪嫌疑人從盜伐、搬運、寄贓、分贓及銷贓等各階段一舉收網，維護國家珍貴森林資源。如2020年0414專案即為國家沒收約69噸牛樟等珍貴木材。

屏東林管處日常執行業務時，若有相關疑問去電請益，或檢警林聯繫平台等場合，均給予林木盜伐現場處理及安全諸多建議，讓該獲益良多。

保七總隊刑事警察大隊配賦第八大隊刑事小隊小隊長鍾育達，勤懇務實，善於學習，對於林政案件偵辦總能提出專業見解，有效改進偵辦技巧，並善於運用科技與分析技巧，如透過路口監視器以車追人、或進行盜伐（採）贓木特徵比對以物追人，及結合社區提供情資佈建擴大偵辦，成功破獲數件重大違反森林法之盜伐集團案件，有效阻絕前端盜伐、後端收贓之盜伐組織犯罪模式，維護社會治安。

北大武山山屋管理員吳德發，於2002起承攬屏東林管處北大武山國家步道維護及檜谷山屋管理維護等工作，由於北大武山位處偏遠又為山域事故熱點之一，由於他率所屬團隊常年進駐山屋，除協助機關維護步道、管理山屋等相關設施外，亦協助受傷、失溫民眾、甚至裝備準備不足之民眾，提供必要協助，避免衍生嚴重山域事故，也減輕屏東林區管理處及消防機關疲於奔命動員。

雖然他調侃自己10年來養成見人就笑（有點像喜憨兒）、人叫就衝（有點像應召男）的習慣，也笑稱這份工作要家庭不美滿幸福的人才能持續，但能在北大武山檜谷山屋如此艱困的環境下持續10年熱情不減，相當不易，由於常打赤腳、揹著重物穿梭於山林間，也成為今日北大武山的「赤腳傳奇」。

屏東林管處處長楊瑞芬表示，林務局在世界4月22日地球日前舉辦表揚大會別具意義，獲獎者都是從各界推薦，由評審團為難中選出來的 15位林業暨保育有功人員，每位獲獎人都用不同的方式在臺灣這片土地生物多樣性保育做出貢獻，獲獎實至名歸、令人感佩。

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