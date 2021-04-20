4月難得一見「行星天赦日」　命理師提點3招消災解厄，求好運靠這天

▲把握4/22行星天赦日求好運。（圖／翻攝自免費圖庫unsplash，下同）



文／命理老師 邱彥龍

四月二十日進入一年中的第六個節氣「穀雨」，國際天星命理風水專家邱彥龍提醒，如果今年到目前為止，您有覺得哪裡不太順，人生依舊卡卡，可以把握4/22（週四）行星天赦日，向神明懺悔，消災解厄，就可逢凶化吉。

穀雨節氣的到來，意味著寒潮天氣已經結束，非常有利於農作物中穀類作物的生長。邱彥龍老師說，相對的，也意味著正是可以為自己接引天地之力，消除業力的好時機。而除了「春天逢『戊寅日』，夏天逢『甲午日』，秋天逢『戊申日』，冬天逢『甲子日』，皆為『天赦日』」可向老天懺悔祈求轉運外，2021年的國曆4月22日當天，太陽、水星、金星、天王星四星連珠，更是難得引天之力消除有形、無形業障、祈求家宅安定，財源廣進的好時機。

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但要如何判斷自己的不順是受到業力影響呢？邱彥龍老師提醒以下11點，提供自我檢測：

1. 身體莫名奇妙的不舒服，看醫生也查不出病因。

2. 事業、工作不順，運勢老是不開，做什麼都沒法成功順利。

3. 交不到男女朋友或者都遇到不好姻緣。

4. 夫妻感情想變好或是想和平離婚，都覺得困難重重。

5. 錢財莫名奇妙流失，始終只是過路財神、存不到錢。

6. 賺不到錢，遇不到貴人幫助。

7. 感覺一直都有小人在陷害自己。

8. 夫妻身體沒毛病，卻始終生不出來。

9. 家中孩子調皮，智慧不開，不認真讀書。

10. 莫名奇妙常常受傷，或老是遇到意外災難。

11. 莫名奇妙想哭、衝動、暴力、出現幻象。

邱彥龍老師提出的消災解厄法非常簡單，大家都可以做得到，只要利用4月22（週四）這天：

1.根據自己的宗教信仰，向天地神祇、祖先、累世冤親債主或嬰靈誠心懺悔祭拜，並向現實生活中的父母、另一半、身體的病痛跟自己，誠心告解、說抱歉。

2.用一條新毛巾沾清水，在胸口擦拭，再擦頭臉，意為洗心革面。

3.對任何人事地物，發自內心的讚美並給予善言、鼓勵或擁抱、勇敢表達自我溫暖的情感，讓正面能量向四周擴散。

邱彥龍老師表示，四星連珠是難得一見的天文景象，更是大好的行星天赦日，想求好運改運的民眾，千萬不要錯過。

邱彥龍 老師

恆陽派掌門人／國際天星術命理預測師