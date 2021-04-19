穀雨節氣來臨「3生肖」好運大爆發　屬蛇情財兩得意

文／命理老師 邱彥龍

時序即將進入穀雨，正是天地能量轉換啟動的時候，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，包含蛇、龍、牛等三個生肖會在4/20-5/5好運大爆發，千萬要把握住這個好時機。

▲春天最後一個節氣，穀雨。（圖／翻攝自免費圖庫unsplash，下同）



邱彥龍老師表示，穀雨節氣很多人都會有很大的轉變跟更新，如果不懂謙虛，目中無人而高高在上，無法檢討自己缺失，會是非常危險的事，尤其是居高位者，更要自我警惕，否則太多負面的集體意識，容易造成大環境的天災人禍，導致地變的能量。不過，邱彥龍老師說，只要懂得改變自我，其實穀雨的節氣，正是財運跟感情運增加最好的時機。

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邱彥龍老師分析，在這個節氣裡（4/20-5/5）運氣最旺的三個生肖，分別是：

Top3 ： 蛇

微笑待人、多傳遞善言



屬蛇的朋友，前陣子內心雖然有所傷痛，但卻是最好的成長經驗，只要檢討自己的不足，並多關懷身旁的人、多說好話，錢財就會滾滾入袋，單身的蛇友，也能找到心儀的對象，可說是情財兩得意的代表。

Top2 ： 龍

過往所學、運用得宜

屬龍的朋友，正財、偏財、事業財、技術財這段時間都會很旺，只要將自己的規劃整理清楚，按照計畫進行，並且再自我精進，多微笑，不要太嚴肅，財源就會滾滾而來。

Top1 ： 牛

天賜財福、隨己不隨人

屬牛的朋友，記得這段時間要提升自我的價值，就會受到眾人的關注與需要，以前累積的福報、智慧、學識、技術等將會在這段時間被看見與認同，且會有許多貴人來相助，多多關懷身旁的任何人，財富的種子就會開花，將會有很好的收成。

▲命理風水專家邱彥龍。（圖／命理風水專家邱彥龍提供）