交通部長的最後一天！洪慈庸「1句力挺」林佳龍：他一直用心付出

▲交通部歡送林佳龍。（圖／記者屠惠剛攝）



記者邱茀濱／綜合報導

交通部長林佳龍為太魯閣號事故請辭，立法院顧問洪慈庸今（19日）晚在臉書發文流露出心聲，她認為林佳龍的離開是政務官的承擔，也是責任政治的必然，「我相信，為人民做事的人不會孤單」。

洪慈庸在臉書發文說，今天是林佳龍擔任交通部長的最後一天，「他的離開是政務官的承擔，也是責任政治的必然」。她回憶初見林佳龍時，「正值2013年我家裡發生變故時，當時他是個眼神銳利、身形還很纖瘦、意氣蓬發的立法委員。很聰明但有點距離感，是我對他的第一印象。」

她續指，當時林佳龍私下協助和義務律師討論案件，也幫助提案軍事審判法的修法，與跨黨派的立委合作促成制度改革；接著便一直默默關心她們家的狀況，也沒有讓媒體和外界知道，「這讓我非常感動，我也因此確信，林佳龍是一個誠懇的人」。

「隔年，他當選台中市長，開始替擘劃了十年的台中願景打基礎。，包含規劃社會住宅、汙水下水道、大台中山手線、空汙分類防治、老人健保排富⋯⋯等等。」洪慈庸點出這些政策才真正凸顯「林佳龍是個堅持理想的人」。沒想到林佳龍歷經2018年的選舉挫敗，轉任交通部長，「感覺他個性圓融了，身材也圓了，不過還是不改『政策控』的性格。」

面對太魯閣事故，洪慈庸認為「再好再厲害的部長，也要因此負起政治責任下台！」但在這一連串的悲傷中，她發現林佳龍眼神裡盡是自責和悲傷，並感謝林「這段時間即便面對煎熬責難，但仍舊做好善後的工作；離開職務前，也仍然鼓勵著台鐵人邁開腳步改革。」

「今天是林佳龍擔任交通部長的最後一天。」最後洪慈庸強調，不變的是，林佳龍一直是用心為人民付出的人；「我相信，為人民做事的人不會孤單」。

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