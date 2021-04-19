丁怡銘重返政院　陳學聖曝蘇貞昌布局：準備戰了

▲蘇貞昌陪丁怡銘前往皇家傳承牛肉麵致歉並品嚐牛肉麵。（圖／記者林敬旻攝，下同）



記者黃巈禾／台北報導

行政院前發言人丁怡銘去年11月因「牛肉麵事件」下台，事隔不到4個月，行政院長蘇貞昌今年3月1日聘丁怡銘為行政院機要顧問，消息一出，引發社會譁然。對此，國民黨前立委陳學聖曝蘇貞昌布局，認為這是蘇貞昌最後的反撲、準備戰了。

陳學聖19日在臉書表示，為什麼蘇貞昌明知這會成為眾矢之的，但仍甘冒天下大不諱，硬是要丁怡銘回到身邊，「簡單說，就是蘇貞昌準備戰了」，在民進黨內如果相信同情、憐憫，就只能被旁邊虎視眈眈的同黨狼群吞噬，唯有秀出實力，不惜一戰，才有換回妥協的空間。

陳學聖指出，蘇貞昌很清楚在太魯閣號重大意外發生後，黨內外的夾擊，行政院長位子已命若懸絲，隨時有被撤換的可能，這對仍懷有春秋大夢的蘇貞昌而言，怎可能白白束手待斃，最低標也要光榮下台。

陳學聖認為，蘇貞昌只有戰，才有逆轉江河日下的劣勢，既然要戰，當然要把子弟兵找回來，而且公開讓你們罵，「表示我才不在乎你們罵，因為我已準備開火反擊了」，可以料見，若公投日是大家推測的蘇貞昌下台日，那麼從聘任丁怡銘開始，就是蘇貞昌進入戰鬥位置的時候，「等著看吧！」只是民眾最後買不買單，可能就不是蘇貞昌可以想得透的了。