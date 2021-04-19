早預言丁怡銘「一定有工作」　陳玉珍再封他為「暗黑發言人」

▲國民黨立委陳玉珍出院後回歸立法院。（圖／記者楊蕓攝）



記者楊蕓／台北報導

「金門女戰神」陳玉珍日前因操勞過度身體不適，醫生要求她住院10天靜養，出院後19日「回鍋」立法院，受訪時被問到「回鍋行政院」的行政院前發言人丁怡銘一事，諷刺說「丁怡銘是暗黑發言人」，回鍋後一樣位高權重、待遇很好，然而人民血汗錢被執政黨當作養派系的資源，非常不可取。

去年11月因「牛肉麵事件」請辭的行政院前發言人丁怡銘下台不滿4個月，行政院長蘇貞昌在3月1日聘任其為政院機要顧問，協助政策研究與溝通事宜，比照13職等簡任官、月薪12萬元。事實上，國民黨立委陳玉珍當時早預言「一定會有下個工作，這是民進黨一向的作風。」

陳玉珍19日在立法院受訪時表示，去年就知道丁怡銘一定會有下一個工作，「果不其然回歸行政院，一樣是位高權重、待遇很好」，人民的血汗錢卻被執政黨當作養派系的資源，非常不可取，那以後所有負政治責任的人，今天下台一鞠躬，過一陣子馬上回鍋，且現在工作比發言人還輕鬆，待遇也不錯，就失去政治責任的意義，諷刺說「羅秉成是檯面上的發言人，丁怡銘是暗黑發言人。」

陳玉珍強調，政府這段時間處理水情、鳳梨、治安等問題，人民沒辦法安居樂業，政府資源卻還是放在網路治國，令人寒心，民眾需要會做事的官員，而不是用網路大內宣製造假象，唯有踏實做事民眾才會肯定。