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408太魯閣改普悠瑪！陳家欽搭同班車花蓮公祭：究責對社會交代

▲警政署長陳家欽搭乘普悠瑪408車次前往花蓮，除參加追思公祭外並慰勉參與救災員警的辛勞。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

警政署長陳家欽搭乘普悠瑪408車次前往花蓮，除參加追思公祭外並慰勉參與救災員警的辛勞。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

0402台鐵太魯閣號事故造成49人不幸罹難，逾200人輕重傷，交通部17日在花蓮市立殯儀館舉行罹難者聯合追思公祭，警政署長陳家欽當天一早特別搭乘同一車次（已改為普悠瑪408車次）列車前往花蓮，除參加追思公祭外並慰勉參與救災員警的辛勞。

陳家欽抵達花蓮後，隨即前往鐵路警察局花蓮分局、花蓮縣警察局新城分局、花蓮分局及局本部，頒發慰問金肯定同仁執行0402專案勤務的辛勞並與第一線救災出力同仁座談，鼓舞士氣，他表示，第一階段救援最重要、第二階段要有同理心，易地而處，家屬驚慌失措，希望協助，因此相驗指認、安撫服務關懷很重要，第三階段責任追究，都要同時給社會交待，這就是組織的力量，感謝大家做的很好。

▲警政署長陳家欽搭乘普悠瑪408車次前往花蓮，除參加追思公祭外並慰勉參與救災員警的辛勞。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

陳家欽指示花蓮警方追究事故責任，給社會交待。

陳家欽在座談會中指出，4月2日發生太魯閣號火車事故的不幸意外、國人深感哀痛與不捨。事故一發生，花蓮縣警察局立即成立災害應變中心及前進指揮所，與鐵路警察局共同投入搶救工作；刑事警察局派員趕赴現場支援採證、協助罹難身分鑑識；花蓮港務警察總隊和保一警察總隊亦相繼支援事故現場警戒及殯儀館現場服務；警政署同步成立指揮所，指示、協調、整合各項搶救工作。大家同心協力一起努力、將事件傷害降到最低。另考量罹難家屬要遠赴花蓮指認和配合相驗，又適逢清明連續假期，從人道和交通思考，警政署以専人專車服務方式協助家屬趕往花蓮，對罹難者表示最大哀悼哀思之意，相關縣市警察局均派前導車一路相隨護送返家。此舉經媒體連日報導，各界反應良好，咸認是警察給人民最溫馨、體貼的照顧與服務。

最後針對肇事責任的追究，花蓮縣警察局在地檢署檢察官的指揮下，能在最短時間內逮捕相關嫌犯、蒐集証據提供檢察官聲押、並釐清真相，甚至在昨(16)日即偵結、起訴，展現超高專業與效率，亦讓各界刮目相看。

陳家欽最後表示，本次事件全國同感哀傷，但對於相關警察單位同仁點點滴滴的表現，深表敬佩和感動！大家團結一致發揮警察的力量，協助渡過苦難，亦深以為榮，因此特別親自到花蓮來慰問，向同仁表達內心的感謝！

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