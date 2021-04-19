立委爆食安辦討論福島核廢水入海　決議「為一般核電廠處理方式」

▲孔文吉質詢陳吉仲。（圖／翻攝國會頻道立法院議事轉播）



記者許展溢／台北報導

立法院經濟委員會今邀請農委會主委陳吉仲，就「有關日本福島核電廠欲排放輻射廢水，將嚴重衝擊我國漁產事業及危害國人生命健康乙案，政府之相關反制因應或嚴正回應舉措」進行報告，並備質詢。國民黨立委孔文吉提到，4月14日行政院食品安全辦公室開了「機密會議」，竟然針對日本核廢水入海決議「為一般核電廠會處理方式」，質疑民進黨政府欲蓋彌彰，是認同日方。

日本政府4月13日拍板決定在2年後將福島核一廠125萬噸核輻射廢水稀釋排放入海，引起漁民及多國抗議、關切。農委會隔天下午和原能會、海委會共同開記者會說明，由於含氚廢水排放要兩年後，目前後續影響目前尚未可知，但只要之後有具體科學證據顯示影響我國漁業，將向日本政府採取求償措施。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲孔文吉拿出一份食安辦會議決議，日本核廢水入海「為一般核電廠會處理方式」。（圖／記者許展溢攝）



孔文吉拿出一份公文表示，4月14日行政院食品安全辦公室召開過會議，邀請農委會、衛福部參加，就是討論日本福島核廢水議題，這是一個「機密會議」，最後決議是 「依日前核電廠排放管制、輻射監測現況，日本福島核廢水排放入海之作法，為一般核電廠會處理方式」、「風險在控制範圍」、「日前暫不訂定食品中的限量」等，並希望衛福部、農委會和原能會加強海域及漁獲檢討，持續調查評估。

陳吉仲被問是否有這場會議回應，第一時間開完會，食安辦主任許甫有讓他知道，「這是食安辦的許甫找跨部會交換意見，整個政策還沒有拍板定案。」孔文吉怒批，這場會議就是為了日本核廢水欲蓋彌彰的作法，決議若通過，就是民進黨認同日本政府，此結論根本沒有辦法捍衛國人立場。

▲陳吉仲強調，食安辦會議不是最終決議。（圖／記者屠惠剛攝）



國民黨立委謝衣鳳問，食藥署副署長林金富其實也有參加那天食安會議。陳吉仲強調，「這不是食安會報跟食安會議」，是食安辦找跨部會搜集意見，並重申不是食安會報，食安會報會是行政院長蘇貞昌親自主持才是。陳吉仲說明，這不是一個正式的決策會議，所以不是最終決議，只是邀請各部會先初步交換意見，原能會從專業角度提供建議，未來還有一年半多的時間會做嚴格把關。