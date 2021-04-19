美豬進口上千噸沒萊劑！　陳吉仲揭2原因：市場導向結果

▲對於美豬流向，陳吉仲強調，政府都有完整配套措施。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

國民黨昨天舉行「828反萊豬拚公投，全台宣講啟動」記者會提到，蔡政府打算在8月28日反萊豬公投前，都不會進口萊豬，且美豬進口已超過1千噸，雖稱沒萊劑，但標示等狀況都不清楚，農委會主委陳吉仲今（19日）被問到，公投通過是不是能保證不進口沒正面回應，僅對美豬流向問題說有兩原因，一是市場導向結果，加上政府有完整配套措施。

立法院經濟委員會今邀請陳吉仲，就「開放萊豬進口對台灣養豬產業整體影響評估」及「因應貿易開放養豬產業全面轉型升級計畫之執行情形檢討與落實超前部署」進行報告，並備質詢。會前媒體問美豬流向有無掌握，陳吉仲表示，院會已說明過，所有國人一年所食用的90萬公噸消費量中，有9成是國內豬肉供應，1成來自國外，其中國外進口部分，6、70%都是加工，都是冷凍進到台灣，其餘2、3成才會到市場通路上。

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陳吉仲接著說，去看市場通路大部分都是台灣豬標章，加工則都會標註原料來源國，以去年來看，現在國內生產量佔9成3，國內開放萊豬開放，「反而可以讓國內市場佔有率更提高，因為有了標示，對國內產業界更好。」

媒體問8月28日蔡政府不會進口萊豬，衛福部儀表板也不確實，陳吉仲指出，豬肉儀表板百分百正確，且經過海關、衛福部和防檢局確認，「目前沒有就是市場取向，因為政府配套措施完整，所有豬肉跟豬肉加工品，不管在餐飲、販賣場所都清楚標示，就是對消費者最好的措施，期待能具體落實。」

媒體再追問8月28日公投前不會有萊豬？陳吉仲重申「這是市場導向結果，加上政府完整配套措施」，只要進口國外豬肉都會嚴格把關，萊劑超過標準就是退運或銷毀，每天都會公布，且美國養豬場現在用的萊劑愈來愈少，反而用在牛肉還比較多，因為效果比較好，國人現在每年每人吃到的含萊劑的美牛非常高，可能還會遠超過美豬。