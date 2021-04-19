828「反萊豬公投」若成功　陳吉仲：過了就尊重民意啊

▲反萊豬公投通過是否不進口美豬？陳吉仲說，過了就尊重民意。（圖／記者屠惠剛攝）



記者許展溢／台北報導

立法院經濟委員會今邀請陳吉仲，就「開放萊豬進口對台灣養豬產業整體影響評估」及「因應貿易開放養豬產業全面轉型升級計畫之執行情形檢討與落實超前部署」進行報告，並備質詢。立委呂玉玲問8月28日反萊豬公投若通過是不是就不會進口？陳吉仲表示，公投過了就尊重民意。

呂玉玲認為，檢驗進口美豬是否含有萊克多巴胺的時間，和市面上販售時間要有一致性，最後問828四大公投中的反萊豬通過會立即停止進口？陳吉仲則回「公投過了就尊重民意啊」，他接著說，但到現在為止沒有1公克的萊豬進口，要回到科學依據檢測，願意把數據公開來，衛福部到現在1千1百多件中，每一件都沒有萊豬。

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陳吉仲會前受訪說，去看市場通路大部分都是台灣豬標章，加工則都會標註原料來源國，以去年來看，現在國內生產量佔9成3，國內開放萊豬開放，「反而可以讓國內市場佔有率更提高，因為有了標示，對國內產業界更好。」

媒體追問8月28日蔡政府不會進口萊豬，衛福部儀表板也不確實，陳吉仲指出，豬肉儀表板百分百正確，且經過海關、衛福部和防檢局確認，「目前沒有就是市場取向，因為政府配套措施完整，所有豬肉跟豬肉加工品，不管在餐飲、販賣場所都清楚標示，就是對消費者最好的措施，期待能具體落實。」