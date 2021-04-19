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陸官媒：港大學生會抹黑一國兩制「已到非管不可的時候！」

▲▼港版國安法生效。（圖／路透）

▲「港版國安法」生效後，港府也從教育體系內開始進行推廣。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港大學學生會16日發出公開信，批校長張翔在校內推行國安教育，是「掛國家安全為幌子，行政治任務為實」。對此，大陸官媒《人民日報》發文指出，港大學生會大肆抹黑一國兩制、破壞憲制秩序，囂張氣焰令人髮指，「在底線邊緣瘋狂試探，如此學生會已到了非管不可的時候。」

文章提到，從《學苑》雜誌一再刊發「港獨」文章，到花費公帑在黃色媒體上支持黎智英，再到舉辦美化黑暴的畫展，香港大學學生會在反中亂港的邪路上早已劣跡斑斑。

文章指出，尤其在出台國安法、完善選舉制度為香港撥雲見日之時，港大學生會仍舊賊心不死、逆勢而行，不斷傳播反動思想，妄圖蠱惑更多學生登上賊船，妄圖將高校綁上罪惡戰車，進而積蓄繼續革命的黑色能量，「這些人根本不是什麼學生，而是藏匿在校園中的暴徒。」

▼香港大學。（圖／CFP）

▲香港大學。（圖／CFP）

文章提到，港大學生會代表不了廣大學生，也代表不了大學立場，這些賭上學生前途、綁架學校的行徑更為一切正義人士所不齒，廣大學生必須看清他們的面目，「哪裡見過學生與黃店私相授受？哪裡見過學生參加美國相關洗腦訓練營？哪裡見過學生為了掌控學生會而人為組織斷莊？哪裡見過學生向美西方鸚鵡學舌侮辱自己的祖國？港大學生會用校服隱藏陰暗圖謀，自稱學生用以騙取他人同情，既沒有知識分子應有的理性與冷靜，更喪失了校園組織應有的自主性和判斷力。」

文章指出，港大學生會代表不了廣大學生，也代表不了大學立場，「這些賭上學生前途、綁架學校的行徑更為一切正義人士所不齒，廣大學生必須看清他們的面目。」

文章會強調，教育不容玷污，校園不容玷污，學生不容玷污。誤入歧途的香港教育，必須經歷一場大刀闊斧的改革，「這就需要固本培元，建立健全與一國兩制相適應的教育體系，培養年輕一代對國家民族的認同；這也需要猛藥去疴，去除象牙塔中的惡瘤，讓毒教師、毒學生會失去存身之所，還校園以安寧，還香港以希望。」

文章還提到，現任港大學生會會長被黃媒稱為「周庭第二」，然而看看正在服刑的周庭就該知道：早知今日何必當初，等待反中亂港分子的只有監牢和手銬，「我們也正告隱藏在校園中的亂港分子，玩火者必自焚，你們鬧得越歡，暴露得越徹底。你們所有的劣行都將被歷史一一記錄在案，遲早會受到法律的製裁。」

▲▼港版國安法。（圖／路透）

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