立委打臉太魯閣善款「災民代表」史上最低！陳時中承諾：會訂比例

▲國民黨立委陳玉珍提出過去災害災民比例。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

台鐵408次列車太魯閣號意外造成重大傷亡，衛福部也開設賑災專戶並成立監督委員會，外界也睜大眼睛盯著高額善款如何被使用。但由於「沒公佈作業要點、委員會家屬（災民）代表遲遲沒推舉」再度引發質疑。國民黨立委陳玉珍今以過去莫拉克風災、八仙塵爆、高雄氣爆等事件為例，直指這次太魯閣事件家屬代表僅保留2位，比例是史上最低。

賑災專戶監察委員會在4/12曾開記者會說明善款7大用途，並提及家屬代表有保留2位，但還沒推舉出來。陳玉珍今用莫拉克風災、八仙塵爆、高雄氣爆、花蓮地震和台南地震打臉衛福部，賑災專戶的監督委員會的災民不僅還沒推舉，比例竟然是史上最低。

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根據陳玉珍提供的資料顯示，莫拉克風災35位委員中，有8位災民代表；高雄氣爆19位中有7位；台南地震15位有3位；八仙塵爆21位有7位，花蓮地震18位有3位，而這次太魯閣事件19位委員中，卻只保留2位災民代表名額，且政府官員就佔了12位。

對於災民代表比例質疑，陳時中表示，成立監督委員會前都有擬定草案，「災民比例要高我們也不反對，現在要召集災民代表比較困難，不過為了避免不必要的爭議，會訂定災民比例，大家來研議。」

陳玉珍也接著質疑，太魯閣事件只給2位災民代表，未來請災民代表追認決議，也恐被當成背書工具。監督委員會召集人李麗芬也回應，委員會有討論，後續可以一起追認，產生代表後，若對會議結果有意見，會傾聽做修正。

另外，針對相關作業要點還未公佈，陳時中稍早受訪時提到「現在還在修訂中。」陳玉珍質詢時也再度提問「還要修訂也可以公佈吧？」陳時中則沈默幾秒後回答「要提供給委員看也可以。」陳玉珍再追問「不能給民眾看嗎？」陳時中則保留回應「想要討論得更詳細一點，如果先公佈，怕修訂又引發誤解，但可以先提供給委員做參考。」