美日峰會52年首提台灣　謝長廷：3國應早日實施聯合演習

▲駐日代表謝長廷。（圖／資料照）



文／中央社

美日兩國領袖17日在峰會後發表聯合聲明，強調台海和平穩定的重要性。駐日代表謝長廷今天表示，台美日有必要早日實施聯合演習，否則難以因應台灣發生緊急況狀。

美國總統拜登（Joe Biden）與日本首相菅義偉於台灣時間17日在白宮舉行高峰會後發表聯合聲明，強調台海和平穩定的重要性。這是1969年以來，美日領袖發表聯合聲明首次提到台灣，也是日本與中國1972年建交、與中華民國（台灣）斷交以來再度寫入台灣。日本5大報今天頭版及內頁大幅報導此事。

謝長廷今天受訪時說：「逢喜而懼；得意而憂，要低調一點，這是個大成就，因為是52年來第一次。」他日前在臉書（Facebook）寫道：「這樣的成果，其間有台、美、日三方涉外機構不少人員的辛苦的付出，美好的成果是給努力奮鬥者的最佳肯定。」

日本時事社5日刊載1日專訪謝長廷的內容。謝長廷表示，期待美日高峰會聯合聲明能明載制止中國企圖以武力片面改變現狀、入侵台灣、應維護地區的和平與安全。

他今天說，他受訪時所說的內容與這次美日高峰會結果一致。

被記者問及，目前美中對立嚴峻，日本政府以前外交態度比較曖昧，但這次美日峰會結果可看得出日本比較靠近美國這一方，其中究竟有什麼樣的轉折？

謝長廷答說，首先就是美日有安保條約，而且日本憑單獨力量應付不了中國，就連應付北韓，都不一定有辦法，因此要結盟。但是日本又有憲法第9條等的限制，所以仍需靠美國。

謝長廷說，萬一台灣有緊急狀況，美國參戰，那日本該怎麼做？前陣子，中國外交部長王毅說，中國與日本之間簽有和平條約，日本應遵守。但日本認為與美國之間的安保（同盟）更重要。

謝長廷指出，美日之間有安保條約，平常實施演習，如果日本不實施演習的話，萬一台灣真有問題，日本也沒辦法參與，來了反而纏手纏腳。他認為，台美日應早日實施聯合演習，可從防災演練開始做起。實施演習後，才知各自該負責什麼，才能分工。

有日媒報導，美日峰會對於台海的和平與穩定的重要性達成一致的看法，日本所扮演的角色變得更重。日本政府內部有人提案指出，日本海上自衛隊艦艇將來可通過台灣海峽，與以美國為主的國家一同對中國施壓。

日本已訂有可有限行使集體自衛權的安全保障相關法，自衛隊可行使武力的範圍擴大。一般認為，美日將協商萬一台灣有事時該如何分工合作。

謝長廷認為，台日文化不同，台灣人是先做，在做的過程中解決問題；日本人則是百般思量，想得很精細，想好了之後才開始去做，也因此就錯過了很多事。

中國外交部發言人已表示，強烈反對美日聯合聲明。有日媒指出，中國可能會進行報復。謝長廷被媒體問及，有預測中國會在哪一方面進行報復嗎？

謝長廷答說：「無法預測。」他認為，基本上，和平就是安定的一個狀態，安定就是力量要平衡，最近不安定，就是因為中國強起來。美國有一陣子要退出，前年提出「亞洲再平衡」政策，但猶豫不決，導致力量失衡。

他認為，力量的平衡，沒什麼好報復的。現在就是大家趕快壯大自己，互相結黨結盟。在這方面，美國比較能拉幫結盟，以亞洲來講，有日本、韓國、菲律賓、泰國、澳洲等5國與美國簽署安保條約。反觀，中國只有北韓，但雙方貌合神離。中國在拉幫結盟方面，一定吃虧。

比如說，美國與日本、澳洲、印度之間有「四方安全對話」（Quad）；中國則是靠俄羅斯，但中俄之間其實矛盾很大。所以在結盟方面，中國的力量並非那麼有絕對的影響力。

他指出，其實美國並沒有違反與中國之間的公報。美國承認「一個中國」原則，但沒承認「台灣是中華人民共和國的一部份」。只是，過去在實務上，美國做得好像尊重中國而已。中國指美國是「內政干涉」，美國根本不接受這一套。