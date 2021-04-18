自費新冠疫苗明起預約！15家醫院收費價格曝光

▲台大醫院接種AZ疫苗，資料照。（圖／台大醫院提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內將於週三（21日）開放新冠疫苗自費接種，明（19）日可以展開預約，共有31家設有旅遊醫學門診接種專責醫院提供服務。中央流行疫情指揮中心今（18）日表示，已經有15家醫院將相關開診時段、預約網址、接種費用等資訊公告上網，醫學中心包含三總、成大公告收費600元，馬偕醫院則收費580元。

依照指揮中心規定，自費接種新冠疫苗適用對象為商務、出國工作、留學及就醫等人道考量者，共31家設有旅遊醫學門診接種專責醫院提供服務；自費接種不用收疫苗費用，不過還是要自付掛號費、診察費、注射費，也規定自費無法挑選疫苗。

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自費疫苗每劑接種收費指揮中心訂有上限，指揮中心發言人莊人祥說，依照醫院層級，醫學中心收費以600元為上限、區域醫院550元、地區醫院500元，如果民眾發現接種收費有超過，可以向指揮中心反應。而明天開放預約，至今日下午1時為止，已經有15家醫院有在網頁上更新相關資訊，至於是否開放更多院所來打疫苗，將視後續幾天施打情況進一步評估。

根據疾管署官網COVID-19疫苗專區所公布的自費接種院所，已經公布的醫院包含馬偕、三總內湖院區、台北慈濟、羅東聖母醫院、新竹臺大分院新竹醫院、童綜合醫院梧棲院區、部立南投醫院、聖馬爾定醫院、嘉義長庚、成大醫院、屏東基督教醫院、部立花蓮醫院、部立金門醫院、連江縣立醫院、三總澎湖分院等15家。

根據公告資料，醫學中心包含馬偕醫院自費接種收費580元（初診、週六600元）、三總、成大公告自費收費600元。