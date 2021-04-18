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她挺孕肚遭怒捶！嬤挑撥「別急著結婚」　豬隊友點頭：不要登記了

▲▼懷孕。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲原PO都懷孕了，未婚夫還打她的肚子。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

一名準媽媽發文表示，她日前與未婚夫出門沒多久就被急Call回家，男方阿嬤看到她後，劈頭就亂罵，接著還問只是要登記結婚為何要聘金，最後更是直接挑撥，勸說不要這麼急著結婚；而令人傻眼的是，未婚夫聽聞後不但同意阿嬤說法，事後和原PO起口角時，更是直接動手捶孕肚。貼文曝光後，隨即引發網友熱議。

這名準媽媽在Dcard上，以「懷孕被捶肚子」為題發文，提到日前與未婚夫去朋友家後，對方家人忽然要兩人回家一趟，當時，未婚夫因擔心原PO被掃到颱風尾，所以還堅持獨自回去，不過沒多久後，原PO就接到電話，被對方兇了一頓。

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原PO回到家後，男方阿嬤就罵她為何要讓未婚夫出門，她只能委屈的說自己根本講不動，怎料阿嬤竟怒飆「那你們還要結婚？」緊接著，阿嬤又忽然說，當初明明說好只要登記結婚，為何突然又要小訂（小聘）、聘金，根本就是出爾反爾。

原PO強調，提親當天本來就說好要小訂，而事後她打給媽媽，也得知一切都是男方說了算，媽媽根本沒有提什麼要求。而誇張的不只如此，阿嬤話鋒一轉，忽然開始碎念，說其實根本不用這麼急著結婚，這時未婚夫就化身成豬隊友，同意了阿嬤說法，表明那就暫時不結婚、不登記。

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO最後也決定不登記了。（圖／翻攝自Dcard）

阿嬤聽聞後可開心了，說那沒關係，小倆口談妥了就好。事後，原PO和未婚夫起口角，對方抓住她的手臂要她別再吵，怎料在爭執的同時，對方竟忽然往她的肚子捶下去，讓她當場哭出來。

原PO無奈表示，阿嬤真的是一個令人頭痛的人物，自從確定要結婚後，就對她挑三揀四；而在男方對她動手後，她也決定不登記結婚了，因為對方問題也很大，只不過肚子裡的寶寶也大了，所以她還是會生下來。

貼文曝光後，不少網友都留言回應，「我覺得最噁心就是你枕邊人」、「你老公問題也很可怕」、「生小孩後也自己優先再來小孩，所以也不用妄想你之後有小孩他會多體諒你」、「阿嬤無理家裡人還可以不明理，之後阿嬤說啥都要聽了」、「不管阿嬤還是誰，不管嚴重程度如何，另一半的反應就是超雷的」、「千萬不要嫁！嫁了你會產前加產後憂鬱到爆炸」。

▼原PO全文。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

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