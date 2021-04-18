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「只畫少女」IG吸8萬粉！畫家佐久間友香曝心法：運筆線條像愛撫

▲▼日本畫家佐久間友香作品。（圖／佐久間友香／主辦提供）

▲日本畫家佐久間友香擅長畫「少女」，在台舉行個人做品展。（圖／佐久間友香／主辦提供）

記者林育綾／綜合報導

日本畫家佐久間友香熱衷於畫「少女」，強調並非「女性」，尤其被少女的肉體或舉止間存有的水嫩感、純真吸引，「變成大人的話，就將會消失」；更說自己作畫時「就像是和少女的交流」，盡可能不破壞情緒，運筆時溫柔而小心，「似哄著、似愛撫般的增添線條」。除了在IG吸引近8萬粉絲追蹤，近來也在台北金魚空間舉行個人畫展。

▲▼日本畫家佐久間友香作品。（圖／佐久間友香／主辦提供）

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▲佐久間友香作品主題幾乎都是「少女」，強調並非「女性」。（圖／佐久間友香／主辦提供）

佐久間友香1990年出生於日本愛知縣名古屋市，2014 年畢業於愛知縣立藝術大學，現為名古屋藝術大學講師，時常在美國、日本、台灣發表作品。3年前曾在台灣舉行首次個展，也曾在「台北國際藝術博覽會」（Art Taipei）展出時獲得極高評價，作品被不少藏家收藏。

擅長以日本畫的傳統材料，表現出現代畫的精神，尤其將「少女」的特質以高超技術，融入在精細的髮絲、澄澈的眼神裡。

▲▼日本畫家佐久間友香作品。（圖／佐久間友香／主辦提供）

▲佐久間友香形容少女「肉體或舉止間存有的水嫩感、純真⋯⋯變成大人的話，就將會消失」。（圖／佐久間友香／主辦提供）

她曾經自我形容，畫作主題幾乎都是「少女」，並非「女性」，而是被「少女」所吸引。「肉體或舉止間存有的水嫩感、純真，情感因變動幅度大而搖動著。內心更由於未成熟的狀態而顯得敏銳脆弱。變成大人的話，就將會消失，對這樣剎那間的美，感到有魅力。」

她也說，「所謂描繪的行為，好像有所結束、又好像完成並不存在。若在部分起手加了些，與其他部分的平衡又會崩壞、也可能突然間讓畫的整體印象改變了。作品在恐怖平衡之上成立著，蘊藏著隨時崩落的可能性。」

▲▼日本畫家佐久間友香作品。（圖／佐久間友香／主辦提供）

▲▼日本畫家佐久間友香作品。（圖／佐久間友香／主辦提供）

▲▼日本畫家佐久間友香作品。（圖／佐久間友香／主辦提供）

而在創作時，她儘可能不會破壞作品的情緒，「溫柔而小心的運筆。似哄著、似愛撫般的增添線條。又好像為了將少女關進畫作裡去一般，盡心取悅著。」更提到自己心裡想的就是，「作畫的行為就像是和少女的交流」。

▲▼日本畫家佐久間友香作品。（圖／佐久間友香／主辦提供）

▲▼佐久間友香認為自己「作畫的行為就像是和少女的交流」。（圖／佐久間友香／主辦提供）

▲▼日本畫家佐久間友香作品。（圖／佐久間友香／主辦提供）

近年佐久間友香的創作也擴大的書籍封面、書籍插圖的領域，如今她的作品也在台北「金魚空間」展出，讓粉絲有機會親睹朝聖，即日起至5月2日下午1點至6點開放參觀，每周一、二公休。

佐久間友香 日本畫展
日期：2021年4月10日（六）- 5月2日（日）
時間：1:00pm-6:00pm 周一、二（月火）休館
地點：Art Space 金魚空間
地址：台北市大同區承德路二段1巷18號2F
電話：0975-123960 FB、IG : kingyokookan

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