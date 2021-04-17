桃園婦人幻想偽出國深夜溜出門　迷途耗盡體力警護送返家

▲桃園市劉姓婦人16日深夜趁家人熟睡之際，疑似幻想自己偽出國提著行李溜出門，從中壢區走到平鎮區，因迷途且體力耗盡被員警發現呆立在路旁牆角。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢區劉姓婦人16日深夜趁家人熟睡，竟獨自攜帶行李偷溜出門，疑似幻想自己偽出國，漫無目在街頭閒逛，結果疑因體力耗盡，停在平鎮區民族路旁牆壁喘氣，巡邏員警發現後詢問劉婦深夜要去哪裡，但卻回答不出來，員警擔心其安危帶回派出所安置，後來查出劉婦住處後通知家人到派出所領回，家人對員警熱心協助感謝不已。

平鎮警分局宋屋派出所副所長曾偉龍指出，住在中壢區五興路的78歲劉姓婦人，16日深夜趁家人熟睡後，偷偷提著行李外出，出門後也不知道要去哪裡，拉著行李在大街上漫步，走了大概1小時後步行至平鎮區民族路雙連二段巷弄旁，疑似迷途且體力耗盡，只好靠在圍牆旁喘氣。

▲桃園市劉姓婦人16日深夜溜出家門，員警帶回派出所奉上熱茶。（圖／記者沈繼昌翻攝）

宋屋派出所警員黃楚桓、徐梓傑正好巡邏經過，見劉婦臉色慘白且不斷喘氣上前詢問，但劉婦說話卻有氣無力，問她要去哪裡？劉婦面對員警詢問卻無法表達詞意，員警擔心劉婦安危，先將劉婦載回宋屋派出所，遞上熱食與茶飲供老婦補充體力休息，後來查出劉婦住在中壢區五興路，趕緊通知家人領回。

劉婦的兒子接到警方電話後火速趕到派出所，發現媽媽安然無恙頻頻向警方道謝，對於劉婦為何攜帶行李出走，劉婦也答不出來，兒子則說，媽媽有些失智問題，還好有員警照顧，員警笑稱劉婦是否想出國走走化解尷尬，劉婦兒子感謝警方及時協助，讓母親平安歸來。

►「時間對我們來說完全沒用！」

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