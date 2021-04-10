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一德洋樓半日偽出國　台中林懋陽故居飄濃濃歐亞風情

▲▼台中市文化局在一德洋樓舉辦嘉年華會，讓民眾享受半日偽出國的歐亞風情。（圖／文資處提供）

▲台中市文化局在一德洋樓舉辦嘉年華會，讓民眾享受半日偽出國的歐亞風情。（圖／文資處提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市文化局辦理「二0二一林懋陽故居保溫活動─文化嘉年華」，壓軸的「依依不捨最終站～踩街文化嘉年華」10日熱鬧登場，現場提供民眾變裝服飾狂歡，包括日本浴衣和服、歐式宮廷禮服、中式旗袍馬褂、美式經典復古，更有小農市集、非洲鼓、台灣甲冑武士隊等多項表演，讓民眾不用出國就能體驗歐美亞文化饗宴。

▲▼台中市文化局在一德洋樓舉辦嘉年華會，讓民眾享受半日偽出國的歐亞風情。（圖／文資處提供）

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台中市文化局、文資處透過華巍藝術新聞創辦人賴慕芬邀請西川淑敏舞踊知家，從2月至4月舉辦《賞花幕》經典和服收藏展，展出西川淑敏數十年來私人典藏的千件古董和服，包括江戶至大正時期的多件國寶級手工典藏色打掛，有日本人間國寶大師繪染，以及職人百年傳承的和服及各種配件，每周更替展品，件件都是超越博物館級的典藏。

▲▼台中市文化局在一德洋樓舉辦嘉年華會，讓民眾享受半日偽出國的歐亞風情。（圖／文資處提供）

這場活動今天進行最終回，文化局還封街舉辦踩街嘉年華，由台灣甲冑武士隊、嶺東中學童軍團、Kassa非洲鼓舞團、超時音樂、舞之鼓太鼓接續演出，並結合小農文創市集，現場近百民眾一起穿上各國華麗服飾，戴上創意面具拍照打卡，在無法出國旅行的疫情期間，也能在一德洋樓歷史建築內享受半日偽出國，人文世界輕旅行。

這次世界文化體驗由西川淑敏舞踊知家藝術總監陳君永擔任總策展人，近3個月的嘉年華會，無論高雅正式的和服、活潑繽紛的浴衣，都讓民眾愛不釋手，元宵節期間還安排藝術家曹天韻講述水墨之美，並帶著穿著復古旗袍與鳳仙裝的民眾一起畫燈籠，有民眾換上美式搖滾Agogo上陣，走入一德洋樓百變風貌的時空隧道，在多元風格融合的歷史建築，享受一趟復古時光小旅行。

文化資產處處長李智富感謝西川淑敏團隊為一德洋樓創造偽出國輕旅行氛圍，藉由浴衣體驗、變裝派對、主題展演，以及日式茶道與春季饗宴市集，讓民眾可以在一德洋樓內享受東西融合的文化狂歡饗宴，讓古蹟升溫融入民眾生活。

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