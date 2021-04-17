夾住女家教狂蹭！台中男下秒脫褲　噁喊：有沒有接受這癖好的朋友

▲古男上網徵求家教，卻對應徵者做出猥褻行為。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫Pixabay）

記者林昱萱／台中報導

一名古姓男子日前在網路上徵求英文家教，而女子「阿桃」（化名）前往面試後，竟遭其伸出狼爪。古男不僅觸碰阿桃的大腿、小腿，甚至還靠上去用腳摩擦，誇張的行徑讓阿桃當場嚇壞又氣炸了。對此，台中地院審理後，依法判古男有期徒刑1年2月。

判決指出，古男與阿桃原本互不相識，他日前上網徵求英文家教，而阿桃見到訊息後寄信應徵，古男則以面試家教為由，邀約阿桃到便利商店內洽談，但誇張的是，兩人聊到一半，古男竟基於強制猥褻之犯意，不顧對方一再閃躲、用言詞方式表達拒絕，突然伸手撫摸對方的右大腿內側、小腿。

更離譜的是，古男觸碰完阿桃的腿後，並未因此滿足，竟又用兩隻腳夾住對方的腳，並開始上下摩擦，讓阿桃嚇得趕忙將腿抽離，而接著古男竟還直接在用餐區的座椅上，將自身褲子褪下並露出生殖器，又以左手握住生殖器進行手淫行為，以此方式來猥褻阿桃。

古男辯稱，自己有伸手撫摸阿桃的褲管，但絕對沒有猥褻之犯行，只是覺得對方的小腿很漂亮，因此去摸對方的小腿褲管，想看看對方的小腿而已。對此，阿桃表示，一開始兩人是面對面坐著，但古男卻開始用腳摩擦她的腳背，而當時有往後閃躲，但之後古男就坐到她的旁邊，伸手觸碰她的腳，而當下雖然有拍開對方的手，並往旁邊閃躲，但接著就看到對方坐在椅子上手淫。

誇張的是，阿桃當晚傳訊息拒絕擔任古男的家教時，古男竟然還詢問對方，有沒有認識的朋友可以接受自己戀足癖的癖好來當他的家教。對此，法官勘驗監視器畫面、阿桃之證詞後，認為古男的說詞不可採信，認為其欠缺對女性身體自主之權之重視，造成對方身心傷痛、且犯案後否認犯行，不僅未與對方達成和解，也沒有獲得對方原諒，審酌其犯罪動機、智識程度、家庭經濟狀況等後，依犯強制猥褻罪，累犯，判處他有期徒刑1年2月。