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迷魂藥是真的？女子一聞香水「全身發麻癱軟」　警曝真相

陸網瘋傳多名女子遭下迷魂藥。（示意圖，與本文無關／翻攝自Pixabay）

▲陸網瘋傳多名女子遭下迷魂藥。（示意圖，與本文無關／翻攝自Pixabay）

圖、文／CTWANT

迷魂藥時常在電視劇或電影中看到，不過現實中真有此物嗎？近日大陸有網友發文稱在深圳一名女子被前來推銷香水的男人「下藥」，消息曝光後引發軒然大波。對此，真相也曝光了。

綜合陸媒報導，根據網傳文章，事發在4月12日，一名女子獨自一人到一家奶茶店喝奶茶，期間她聞到特殊的香水味，隨後出現一名拎著袋子的男人，對方詢問要不要香水化妝品，並打開袋子，裡面的東西都用報紙包著，男子在迅速打開袋子後便離開，沒想到女子突然感覺全身發麻、心跳加快，且開始癱軟，「我意識到被下迷魂藥」，於是她趕緊向附近的鞋店求救，並向警方報案。

網傳文章。（圖／翻攝自網易新聞）

▲網傳文章。（圖／翻攝自網易新聞）

文章還提道，警方後來將女子的毛髮拿去化驗，並稱深圳寶安區已經發生發生4例像這樣的迷藥案例。不過，該篇文章不久後被刪除，也聯繫不到人。3天後，有記者輾轉聯繫到女子求救的鞋店，店員表示：「她進來鞋店就說讓我們救救她，她被人下藥了」，並指出女子說話邏輯等方面沒有問題，也沒有暈倒，直到警方到場時，神智都還是清醒的。

女子表示全身癱軟。（示意圖，與本文無關／翻攝自photoAC）

▲女子表示全身癱軟。（示意圖，與本文無關／翻攝自photoAC）

針對此事，警方在16日凌晨發表聲明，內容指出：「經查，現場推銷人員所推銷香水是仿冒名牌香水，經檢驗未含致幻劑、興奮劑等常見毒品及常見安眠藥成分，女子的毛髮血液樣本、尿液及所喝奶茶，經檢驗均未見麻醉成分，在場其他被推銷女性，也沒出現任何異常狀況」，因此文章與事實不符，至於女子為何要謊稱被下藥？警方目前仍在進一步調查中。

警方曝真相。（圖／翻攝自網易新聞）

▲警方曝真相。（圖／翻攝自網易新聞）

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