核四公投領銜人黃士修替日本排核廢水辯護？　國民黨網軍大本營曝

▲核四公投領銜人黃士修在「野台」公開社團發文。（圖／野台社群社團）



記者陶本和／台北報導

日本政府日前拍板福島核廢水排入海中，國民黨日前召開記者會對外公開批評日本，而重啟核四公投領銜人黃士修則在名為「野台」的公開網路群組發文，為日本排核廢水辯護。

國民黨日前大動作召開記者會，批評政府對於日本政府排放核廢水一事，沒有表達強力譴責；不過，民進黨也反擊，認為國民黨在台灣主張重啟核四，卻反對日本政府排放核廢水的行為。

對於國民黨反對日本排放核廢水的態度，其實親近藍營的重啟核四公投領銜人黃士修持不同看法，只是他把矛頭指向民進黨。他近日在國民黨革實院院長羅智強成立的「野台」開放群組中發文，替日本政府排廢水背書。

黃士修發文表示，希望有加入這個公開社團的成員，如果看到綠營煽動核廢水輻射恐慌的方式，要截圖下來寄給台日交流協會，告訴他們民進黨在消費福島。

對此，民進黨表示，「野台」是羅智強創辦的臉書社團，而黃士修是羅智強邀請的社團管理員，而這社團過去時常幫國民黨政策辯護，國民黨上從黨主席下到黨公職議員，都曾經上過「野台」直播，所以可以斷定，這百分之百是國民黨網軍大本營。

民進黨指出，如果國民黨認同黃士修說的核廢水是安全的說法，那麼國民黨的記者會顯然就像黃士修所說的一樣，只是為了政治操作，明顯是在唱雙簧，如果國民黨認為黃士修說的沒有道理，又縱容他在社團裡號召網友，根本是兩面手法。

▼核四公投領銜人黃士修在「野台」公開社團發文。（圖／野台社群社團）

