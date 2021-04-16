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實踐土地正義　黃偉哲：活化閒置土地及建物杜絕養地套利

▲台南市長黃偉哲指示全面盤點閒置公私有土地及建物，協助地主活化利用，化解長年閒置問題，杜絕有心人養地套利。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市長黃偉哲指示全面盤點閒置公私有土地及建物，協助地主活化利用，化解長年閒置問題，杜絕有心人養地套利。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南經濟發展成長，人口移入增加，民間對於土地空間的需求增加。為鼓勵民間釋出閒置空間，台南市長黃偉哲指示市府應秉持土地正義，全面盤點閒置公私有土地及建物，協助地主活化利用，化解長年閒置問題，杜絕有心人養地套利。

包括近期民間關注的大億麗緻酒店，市府積極媒合潛在買家接手，黃偉哲也在市政會議要求各局處盤點閒置空間。根據統計，今年共盤點出83筆土地空間、面積約90.75公頃，如安平區觀夕平台附近的住宅和商業土地、東區及白河區派出所、宿舍遷移後或廢棄後閒置土地房舍、台糖閒置土地、軍方廢置軍營土地等。未來將參考民間需求，活化閒置空間，避免這些空間成為環境隱憂或治安死角。

地政局長陳淑美表示，市府主動協助地主活化閒置土地，並依據區位特點規劃開發，取得更多公共設施，例如已完成的「永康砲校遷建暨創意設計園區開發案第一期」、「新營長勝營區市地重劃」、「中國城暨運河星鑽區段徵收」，未來也將陸續完成「永康物流及轉運專區市地重劃」及「新設鹽行國中暨附近地區區段徵收」及目前施工中的「麻豆工業區市地重劃」，提供產業進駐及住商發展。

除清查市有、國有閒置土地外，台南市仍遺有許多以日據時期會社、組合、神明會名義登記等地籍登記不完整，或與現行法令規定不符的土地，這些空間長年閒置，所有權及土地功能不明，有時成為社區死角，影響在地民眾生活。為有效解決上述地籍問題，市府也透過「地籍清理條例」，協助地主辦理清點，並由地政局代為標售作業。在黃市長上任後，於2019年公告代為標售面積為8.25公頃，於2020年公告代為標售面積為12.88公頃，逐步減少閒置土地。

面對土地與空間利用不足的問題，黃偉哲指示市府各單位繼續與閒置空間所有人協商活化，避免外地建商養地炒作。對於市民的反應土地閒置及衍伸的環境問題，黃偉哲表示將積極謀求對策，對於惡意養地的有心人士，市府將公布惡意閒置的土地或建物，並且不定期稽查，屢勸不聽者將依法祭出行政裁處，以兼顧城市發展與土地正義。

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