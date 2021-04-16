　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

花蓮靈魂搬上台北！七星潭石頭、神秘物件　2021台灣文博會展出

▲▼2021台灣文博會「花蓮館：據說考古隊」（圖／記者林育綾攝）

▲2021台灣文博會「花蓮館：據說考古隊」，將七星潭石頭也搬到現場。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

2021台灣文博會開跑，「華山文化概念展區」自4月16日至25日展出，其中地方總論館的「花蓮縣館」被讚「幾乎把整個花蓮靈魂都搬到台北！」包括重達6噸的七星潭石頭、在地聲音、傳說故事、植物、動物骨骸、耆老物件，甚至連「氣味」都在空間呈現。昨15日布展後，花蓮文化局長吳勁毅、協同策展人蔡昇達甚至當場獻上竹筒酒祭祀，對存在的一切抱持敬意。

▲▼2021台灣文博會「花蓮館：據說考古隊」（圖／2021台灣文博會提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲「花蓮館：據說考古隊」，將花蓮的精神、故事、聲音、物件、氣味⋯等呈現在觀眾眼前。（圖／2021台灣文博會提供）

花蓮館取名為「據說考古隊」，呼應文博會主題「數據廟 ：一座從微小相信機制所匯聚的島」，將花蓮的精神呈現在觀眾眼前。策展團隊從2019年末開始走訪花蓮各個角落實地勘查，深入了解地景與物產，蒐集了花蓮的傳說故事、背景知識，更採集聲音、故事、植物、物件⋯等具有花蓮代表性的素材。

最後設定「初始的力量」、「探索的邀請」、「開創的勇氣」三大核心精神，希望讓群眾深度了解花蓮，也能挑起對這座城市的好奇心，事後更可透過旅遊，親身體驗花蓮獨特之美。 

▲▼2021台灣文博會「花蓮館：據說考古隊」（圖／2021台灣文博會提供）

▲最醒目的體驗裝置「裂石考古坑」。（圖／2021台灣文博會提供）

其中最醒目的體驗裝置「裂石考古坑」，利用漸漸堆疊抬升的石塊，呈現花蓮拔地而起的壯闊地貌，更藉由石材與紋理，在空間內展現大地的力量，打造成「據說海灘」。而每一顆大小不一的石頭，都是來自花蓮七星潭與當地石材場，總共6噸重，展覽結束後這些石頭「都會還回去」。

▲▼2021台灣文博會「花蓮館：據說考古隊」（圖／記者林育綾攝）

▲民眾可以挑選石頭，透過互動裝置掃描紋路後，列印成小卡留作紀念，石頭「必須回歸原處」。（圖／記者林育綾攝）

在「據說海灘」民眾可以挑選石頭，透過互動裝置掃描紋路後，可列印成小卡留作紀念外，也能成為數位共創的數據，每一筆石紋資料都是互動裝置桌面的構成單元，以回應總策展「數據廟」 的精神；而「掃描後的石頭，仍繼續留在展館內，象徵花蓮的土地恆存」。

▲▼2021台灣文博會「花蓮館：據說考古隊」（圖／2021台灣文博會提供）

▲▼石頭可列印成小卡留作紀念。（圖／2021台灣文博會提供）

▲▼2021台灣文博會「花蓮館：據說考古隊」（圖／2021台灣文博會提供）

在展區內，參觀者也能透過走讀牆壁上的插畫故事，進入花蓮獨特的世界觀；也可以觀察「紋理採集牆」，牆上的物件，是由花蓮在地團隊「森深試務所」穿梭於花蓮各角落採集而來，團隊更更標上物件取得的座標，讓對考古有興趣的民眾，可藉由輸入座標，探尋物件原始所在位置。

▲▼2021台灣文博會「花蓮館：據說考古隊」（圖／2021台灣文博會提供）

▲▼2021台灣文博會「花蓮館：據說考古隊」。（圖／2021台灣文博會提供）

▲▼2021台灣文博會「花蓮館：據說考古隊」（圖／2021台灣文博會提供）

蔡昇達透露，展場還有些物件是來自於他，有些是來自朋友，或是老人家出借，而有些老人家已經過世了。另外也留下獵物的骨骸成為飾品，是表示「感謝動物的幫忙，讓我們成為當代的人類」，昨15日布展完成後，他們感覺到一股說不出的氛圍，花蓮文化局長吳勁毅馬上提議當場祭祀，跑去買米酒，蔡昇達更現場製作竹杯，兩人一起向空間中的物品和靈魂致上敬意。

▲▼2021台灣文博會「花蓮館：據說考古隊」。祭祀（圖／記者林育綾攝）

▲昨15日布展後，花蓮文化局長吳勁毅、協同策展人蔡昇達甚至當場獻上竹杯米酒祭祀。（圖／記者林育綾攝）

而這次展場中的物件，更刻意不強調來自哪個部落、族群，他表示，「我們不談族群，而談人」，這是人們在不同地貌下長出的生活方式，共創出的多元且密集的文化，此外還想打破奇幻與真實的界線，對外地人來說是傳說，對當地人來卻是曾經存在的真實。

另外也不是單純想強調遵循傳統禁忌，而是遵循「萬物存在的彼此尊重」，核心精神是「尊重存在世上的每一個東西」，從一顆石頭到一粒沙，都有存在的意義，也值得感恩、感謝，這也是花蓮的重要特質。

▲▼2021台灣文博會「花蓮館：據說考古隊」（圖／2021台灣文博會提供）

2021台灣文博會「華山文化概念展區」自4月16日至25日展出，期間主辦單位將於每日上午11時與下午17時，分別舉辦2場定時導覽。

＊相關資訊：2021台灣文博會官網2021台灣文博會臉書

ET快訊
舒力基路徑「明顯西修」　最接近台灣時間點曝
快訊／台中查獲首例牛肉瘦肉精超標　楓康超市遭罰12萬元
最重才7年！李義祥害死49無辜性命　檢建請法院「判最高刑度」
何孟遠2年前樣貌被挖出　網一看對比照愣了
活龍蝦鐵板上「彈跳到死」網全怒炸　客人出面了真相逆轉

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／台中查獲首例牛肉瘦肉精超標　楓康超市遭罰12萬元

日本人「愛抽菸、吃重鹹」卻超長壽？　網曝關鍵：多走路

花蓮靈魂搬上台北！七星潭石頭、神秘物件　2021台灣文博會展出

最新預測舒力基路徑「明顯西修」　下周關鍵角度一變有望甩雨

太殘忍！活龍蝦鐵板上「彈跳到死」網全怒炸　客人出面了真相逆轉

何孟遠2年前樣貌被挖出！「頂渾圓啤酒肚」超衝擊　網見對比照愣了

護國神乖！醫PO「乖乖照」…網讚「這些行業鎮得住」：連人也可以

罹難者1500萬元善款「一性次給付」　下週四會議決定發放時間

高雄超前部署！陳其邁宣布：洗車場、公私立游泳池明起停止供水

崑大舉辦首屆僑生電競大賽徵電競好手　高額獎金等你拿！

采子發文道歉「會跟荳荳解釋」否認當小三　媽媽「電話交涉何孟遠」求真相..他多次沉默

采子宣布從《全明星》退出！　痛哭低頭道歉：我跟孟遠確實有曖昧

荳荳心痛曝「何孟遠認劈腿1個多月」　采子親密私訊「想給你撲」隔天...和正宮自拍

李千那7天前才認愛...是元介突宣告分手　女方公司：媒體告知才知道

荳荳吐6字心碎發聲！　元元怒戳何孟遠說謊：上周才見面

徒步進香9年！謝媽祖「救病兒」　88歲嬤守承諾：我每次都會來

勁戰騎士過馬路遇「公車闖紅燈」　急轉龍頭擺尾閃避！網歪：好技術

計程車快車道右轉＋未打方向燈 直行騎士被撞飛...待轉區也遭殃

小賴曝荳荳「一直都在哭」　力挺好友：一定會抱不平

連2年都來！白沙屯媽停駕輪胎行 特別幫老香丁腳加持...感動全場

快訊／台中查獲首例牛肉瘦肉精超標　楓康超市遭罰12萬元

日本人「愛抽菸、吃重鹹」卻超長壽？　網曝關鍵：多走路

花蓮靈魂搬上台北！七星潭石頭、神秘物件　2021台灣文博會展出

最新預測舒力基路徑「明顯西修」　下周關鍵角度一變有望甩雨

太殘忍！活龍蝦鐵板上「彈跳到死」網全怒炸　客人出面了真相逆轉

何孟遠2年前樣貌被挖出！「頂渾圓啤酒肚」超衝擊　網見對比照愣了

護國神乖！醫PO「乖乖照」…網讚「這些行業鎮得住」：連人也可以

罹難者1500萬元善款「一性次給付」　下週四會議決定發放時間

高雄超前部署！陳其邁宣布：洗車場、公私立游泳池明起停止供水

崑大舉辦首屆僑生電競大賽徵電競好手　高額獎金等你拿！

4月擾台14次！共機運8進入我西南空域　遭我軍廣播驅離

魚池國中旁火燒山4天終滅！中空木悶燒首祭滅火彈　空中投水132次

從游擊移防二壘　李宗賢點出最大差別

豆花妹拼搶《飢餓遊戲》女主門票　錄一集殘廢5天

沒用卻被收1045！新北誤徵污水下水道使用費　何博文批搶錢

咖啡界LV來了！單杯要價560元　UCC「Super 藍山 No.1」台灣限量開賣

中職二軍／曾仁和飆149公里　中繼4局無失分奪首勝

新Echo Buds讓AirPods3壓力大　外媒酸蘋果「何時拿掉那一根」

禁代理愛奇藝條款上路　前員工被疑重起爐灶...檢調搜索訊後請回

尪家暴老婆「慘掛彩送醫」　妻冷回：警告過，但他沒聽

洗澡到一半...男演員「全裸握鳥」闖浴室！她崩潰狂抖：別過來

生活熱門新聞

采子認曖昧何孟遠！4人爆「邱鋒澤被綠了」

采子和愷樂、謝忻差在哪　網揭關鍵：看不起

翡翠水庫不缺水　全因他當年一個決定

舒力基龜速衝強颱！最快周五變中颱　大轉彎時間曝

母子進香離家留言給夫　最後一行哭了

活龍蝦鐵板料理！在眼前掙扎到死　網友不忍看

兒半夜高燒衝急診　醫問1句嚇壞爸：想退掛

PO「哺乳照」遭批　醫、國健署力挺

致死率100%媽祖說會活！重病妹長到7歲

台中妹嗆台北不會共體時艱！北部人1句話被讚爆

「水庫又滿了！」基隆人怒：憑什麼要我限水

50嵐「缺水停賣烏龍」　女大生崩潰求解

綠色乖乖紅到國外　BBC揭台灣神奇用法

2年前門太小…白沙屯媽衝進車行停駕

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

快訊／邱鋒澤宣告「切割采子」　深夜拋震撼彈

藍隊打氣「采子伸手牽林敬倫」　《全明星》畫面曝光

何孟遠又爆錄影公開示愛「為采而射」全被剪！

195萬人粉專「在不瘋狂就等死」游否希賣了

采子認曖昧何孟遠！4人爆「邱鋒澤被綠了」

即／花旗退出13國消費金融事業　包括台灣

采子慘遭解約...有救了！　謝和弦、莉婭暖心招手

采子黑歷史被連環爆！網瘋傳搶同學男友

4/18手刀準備　iPhone 12只要1818元

「死豬結」綁賊4小時致死　蕉農判3年：不公平

采子宣布從《全明星》退出！痛哭向荳荳道歉

采子和愷樂、謝忻差在哪　網揭關鍵：看不起

荳荳心碎開砲采子、何孟遠　狼人殺好友全挺她

窗外「無頭生物」　女驚：牠坐樹2天了！

陳敬宣爆怒：這真是正常朋友？

更多

最夯影音

更多
采子發文道歉「會跟荳荳解釋」否認當小三　媽媽「電話交涉何孟遠」求真相..他多次沉默

采子發文道歉「會跟荳荳解釋」否認當小三　媽媽「電話交涉何孟遠」求真相..他多次沉默
采子宣布從《全明星》退出！　痛哭低頭道歉：我跟孟遠確實有曖昧

采子宣布從《全明星》退出！　痛哭低頭道歉：我跟孟遠確實有曖昧

荳荳心痛曝「何孟遠認劈腿1個多月」　采子親密私訊「想給你撲」隔天...和正宮自拍

荳荳心痛曝「何孟遠認劈腿1個多月」　采子親密私訊「想給你撲」隔天...和正宮自拍

李千那7天前才認愛...是元介突宣告分手　女方公司：媒體告知才知道

李千那7天前才認愛...是元介突宣告分手　女方公司：媒體告知才知道

荳荳吐6字心碎發聲！　元元怒戳何孟遠說謊：上周才見面

荳荳吐6字心碎發聲！　元元怒戳何孟遠說謊：上周才見面

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面