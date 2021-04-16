花蓮靈魂搬上台北！七星潭石頭、神秘物件　2021台灣文博會展出

▲2021台灣文博會「花蓮館：據說考古隊」，將七星潭石頭也搬到現場。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

2021台灣文博會開跑，「華山文化概念展區」自4月16日至25日展出，其中地方總論館的「花蓮縣館」被讚「幾乎把整個花蓮靈魂都搬到台北！」包括重達6噸的七星潭石頭、在地聲音、傳說故事、植物、動物骨骸、耆老物件，甚至連「氣味」都在空間呈現。昨15日布展後，花蓮文化局長吳勁毅、協同策展人蔡昇達甚至當場獻上竹筒酒祭祀，對存在的一切抱持敬意。

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▲「花蓮館：據說考古隊」，將花蓮的精神、故事、聲音、物件、氣味⋯等呈現在觀眾眼前。（圖／2021台灣文博會提供）

花蓮館取名為「據說考古隊」，呼應文博會主題「數據廟 ：一座從微小相信機制所匯聚的島」，將花蓮的精神呈現在觀眾眼前。策展團隊從2019年末開始走訪花蓮各個角落實地勘查，深入了解地景與物產，蒐集了花蓮的傳說故事、背景知識，更採集聲音、故事、植物、物件⋯等具有花蓮代表性的素材。

最後設定「初始的力量」、「探索的邀請」、「開創的勇氣」三大核心精神，希望讓群眾深度了解花蓮，也能挑起對這座城市的好奇心，事後更可透過旅遊，親身體驗花蓮獨特之美。

▲最醒目的體驗裝置「裂石考古坑」。（圖／2021台灣文博會提供）

其中最醒目的體驗裝置「裂石考古坑」，利用漸漸堆疊抬升的石塊，呈現花蓮拔地而起的壯闊地貌，更藉由石材與紋理，在空間內展現大地的力量，打造成「據說海灘」。而每一顆大小不一的石頭，都是來自花蓮七星潭與當地石材場，總共6噸重，展覽結束後這些石頭「都會還回去」。

▲民眾可以挑選石頭，透過互動裝置掃描紋路後，列印成小卡留作紀念，石頭「必須回歸原處」。（圖／記者林育綾攝）

在「據說海灘」民眾可以挑選石頭，透過互動裝置掃描紋路後，可列印成小卡留作紀念外，也能成為數位共創的數據，每一筆石紋資料都是互動裝置桌面的構成單元，以回應總策展「數據廟」 的精神；而「掃描後的石頭，仍繼續留在展館內，象徵花蓮的土地恆存」。

▲▼石頭可列印成小卡留作紀念。（圖／2021台灣文博會提供）

在展區內，參觀者也能透過走讀牆壁上的插畫故事，進入花蓮獨特的世界觀；也可以觀察「紋理採集牆」，牆上的物件，是由花蓮在地團隊「森深試務所」穿梭於花蓮各角落採集而來，團隊更更標上物件取得的座標，讓對考古有興趣的民眾，可藉由輸入座標，探尋物件原始所在位置。

▲▼2021台灣文博會「花蓮館：據說考古隊」。（圖／2021台灣文博會提供）

蔡昇達透露，展場還有些物件是來自於他，有些是來自朋友，或是老人家出借，而有些老人家已經過世了。另外也留下獵物的骨骸成為飾品，是表示「感謝動物的幫忙，讓我們成為當代的人類」，昨15日布展完成後，他們感覺到一股說不出的氛圍，花蓮文化局長吳勁毅馬上提議當場祭祀，跑去買米酒，蔡昇達更現場製作竹杯，兩人一起向空間中的物品和靈魂致上敬意。

▲昨15日布展後，花蓮文化局長吳勁毅、協同策展人蔡昇達甚至當場獻上竹杯米酒祭祀。（圖／記者林育綾攝）



而這次展場中的物件，更刻意不強調來自哪個部落、族群，他表示，「我們不談族群，而談人」，這是人們在不同地貌下長出的生活方式，共創出的多元且密集的文化，此外還想打破奇幻與真實的界線，對外地人來說是傳說，對當地人來卻是曾經存在的真實。

另外也不是單純想強調遵循傳統禁忌，而是遵循「萬物存在的彼此尊重」，核心精神是「尊重存在世上的每一個東西」，從一顆石頭到一粒沙，都有存在的意義，也值得感恩、感謝，這也是花蓮的重要特質。

2021台灣文博會「華山文化概念展區」自4月16日至25日展出，期間主辦單位將於每日上午11時與下午17時，分別舉辦2場定時導覽。

＊相關資訊：2021台灣文博會官網、2021台灣文博會臉書