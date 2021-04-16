劉嘉仁昔涉性騷擾今升官　北市聯醫總院長保證：絕對適任

▲前北市府顧問劉嘉仁。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市政府前市政顧問劉嘉仁，在前年捲入騷擾案下台，時隔1年多後，在今年初悄悄官復原職回升聯醫總院長黃勝堅特助，引發各界關注。黃勝堅16日備詢時爆料，劉嘉仁「確實被懲處」；而面對議員追問是否要向當事人道歉？劉僅表示，要道歉的很多，未來會回歸醫院專業，不參與政治活動。

台北市議會16日下午進行警政衛生部門質詢。議員梁文傑先點名黃勝堅上台，詢問劉的騷擾案調查結果如何？是否有被懲處？黃勝堅說，他非主責單位，但就他所知，「確實有被考紀會懲處」；針對此次復職，黃幫下屬解釋，劉被聘任是「唯才是用」，能擔保劉絕對適任。

議員簡舒培則指出，騷擾案無論有無成立都不該被公開，此事會曝光，就是因劉嘉仁無法做好原職才會下台，現在升官當特助，引發院內不滿，還指控劉囂張跋扈，可見根本不稱職。黃勝堅則澄清，劉在職等、薪水及獎金都未升等，他也擔保劉嘉仁相當適任，人事案並無不妥。

許淑華質詢時表示，這件事情大家都知道，媒體也都報了，但是案子不了了之，今天新聞又出來，結果市政府媒事組通知「本府員工涉性騷擾案件，依法案件當事人個資與調查結果不得公開」云云，要求媒體不要報導處理會不會有點過分？該講的、該說的、該做的，騷擾案件到底有沒有成立？有沒有懲處，應該要對外說明。

接著許淑華邀請當事人之一的劉嘉仁上備詢台，強調今天事情鬧這麼大，不是誰要公審誰，「是誰要對誰負責」，因為這事情鬧這麼大，如果你是清白的也要讓你有自清的空間，若真的有造成另一當事人不舒服，你也應該面對。

面對許淑華追問，到底針對這起事件有沒有被懲處？劉嘉仁未正面答覆，僅表示，「我希望我回來後認真工作，所以不希望公開」；許再追問，到底真相是什麼？是誤會？還是有讓對方不舒服？劉說，事情過了1年半，當時的氛圍太混亂，之後我就專心在工作上。

許淑華接著追問，總院長說要懲處，所以騷擾是有成立？劉嘉仁解釋，懲處面向很多，不一定是騷擾，「包含可能我因為長官交付的（任務），過度關心部分，但是在司法上，我秉持過去自己做事的原則」。

劉嘉仁還說，他要道歉的很多，一路走來照顧我、支持我的長官跟各界朋友，我的事情這一年多已經沉澱，我也認真學習、努力把工作做好，未來自己在這部分會更謹慎在公事上的因應。

許淑華接著表示，發生這種事情應該讓當事人說清楚，這沒有什麼好遮掩的，也表示劉嘉仁應該要對另一當事人道歉，因為已造成對方不舒服。劉嘉仁答覆，「報告議員，當時政治太紛擾，事件後我回歸醫院專業，不參與政治活動」。

許淑華說，外界的認知劉嘉仁進來市府是因輔選有功，所以被拔擢進市府當顧問，但因為騷擾事件離開，現在又回來，「我在議場要求，你好好當特助，不要參與任何政治性業務」；黃勝堅承諾，「保證不會，我會好好督導他」，劉也說，回來後黃總院長耳提面命，當下之後，「我沒有再參與任何政治活動跟任何跟政治有關的行為」。