劉嘉仁騷擾「學姊」請辭1年悄升官　游淑慧批：能撈就撈、能佔就佔

▲劉嘉仁。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

繼被外界稱為「網軍頭」的邱昱凱升任悠遊卡公司總經理後，有媒體報導前北市府顧問劉嘉仁前年因捲入騷擾「學姊」黃瀞瑩風波請辭後，如今回鍋台北市立聯合醫院總院長特助，年薪高引發內部不滿。對此，台北市議員游淑慧16日批評，能撈就撈、能佔就佔，誰比較清高呢。

劉嘉仁本是聯醫總院長黃勝堅特助，2019年8月被延攬入北市府後，短短1個月從主任研究員升任市府顧問，月薪達12萬，甚至還領有主管加給。2個月後，劉嘉仁被踢爆多次藉職務之便，把黃瀞瑩找到辦公室裡「閉門密談」，甚至瘋傳訊息，讓黃不堪其擾。

消息一出，引發市府軒然大波，當時劉嘉仁在北市議會被質詢時，嚴正抗議「性騷擾」字眼的指控，強調完全是公事上行程。事後，劉嘉仁接受《ETtoday新聞雲》電訪進一步表示，把黃瀞瑩找到顧問室只是討論跑行程的事情，過程大概1、2分鐘，非常短，平常用LINE聯繫公事，沒有談論任何私事，且沒有在外獨處，都是在跑行程的狀況碰到，旁邊也有很多人。

最後，北市府展開調查，劉嘉仁也離職回到聯合醫院任職黃勝堅秘書。直到今（16）日又傳劉嘉仁恢復黃勝堅特助一職，且年薪優渥。

對此，游淑慧在臉書表示，官場潛規則，蹲下是為了跳更高，請辭只是為了避風頭。邱昱凱關說請辭，升悠遊卡總經理，劉嘉仁，騷擾請辭，則回任聯醫總院長特助，這是「找回良心，莫忘初衷」，亦或是「丟失良心，不忘權位」。

游淑慧說，「嗯，政治不難，抓緊資源，能撈就撈，能佔就佔，誰比誰清高呢？」

另外，黃勝堅與劉嘉仁16日也赴北市議會備詢。議員梁文傑先點名黃勝堅上台，詢問劉的騷擾案調查結果如何？是否有被懲處？黃勝堅說，他非主責單位，但就他所知，「確實有被考紀會懲處」；針對此次復職，黃幫下屬解釋，劉被聘任是「唯才是用」，能擔保劉絕對適任。

議員簡舒培則指出，騷擾案無論有無成立都不該被公開，此事會曝光，就是因劉嘉仁無法做好原職才會下台，現在升官當特助，引發院內不滿，還指控劉囂張跋扈，可見根本不稱職。黃勝堅則澄清，劉在職等、薪水及獎金都未升等，他也擔保劉嘉仁相當適任，人事案並無不妥。