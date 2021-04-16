GOPRO小心！蘋果將推出全新運動相機「AIRCAM」可以自拍還防水

千呼萬喚，2021 蘋果春季發表會終於敲定即將在台灣時間 4 月 21 日凌晨一點舉行，目前除了 AirTags、 iPad Pro、AirPods、Apple TV 等新品或將出場亮相外，一台全新的運動相機「AirCam」也在網路上瘋傳，透過 AntonioDeRosa 發出的概念圖一起來了解。

▲2021蘋果春季發表會確定將在台灣時間4月21日凌晨舉辦。（圖／APPLE，下同）

以小巧、方便攜帶為主要開發概念的「AirCam」，整體帶點圓弧的設計與 Apple 降噪藍牙耳機 AirPods Pro 非常神似，正反兩面都搭載 OLED 螢幕，除了可以直接當作觀景窗預覽影片、照片，也能查看時間、自拍、進行操作設定等；同時 AirCam 還配有 LiDAR 光學雷達鏡頭，可拍攝 5K 高畫質影片，並擁有防水功能，可在深 2 公尺的水中使用 30 分鐘。多樣化的繽紛配色（白色、黑色、橄欖綠、糖果粉、青蘋綠、海軍藍），更可為果粉的戶外運動生活增添更多活力。

Source / AntonioDeRosa

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