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抖音女神「整型前模樣」曝！同睡5男被抓包　富二代未婚夫原諒她

▲▼抖音女神「整型前真實模樣」曝。（圖／翻攝自微博）

▲抖音女神整型前真實模樣曝。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

抖音女神項思醒日前爽嫁一名房產小開，結果在婚宴現場遭正牌男友當眾鬧場。男友還公開PO出65頁的爆料文，揭發了她同睡5男的黑歷史。今日，項思醒的相關話題仍在微博持續發酵，還有網友更肉搜出，她在整形前的素顏照，前後對比讓人大跌眼睛。

項思醒是大陸一名高顏值網紅，以樹立獨立自信優秀的女性人設走紅網路，熱愛生活、喜歡小動物也是她的亮點之一，而幕後推手正是項思醒的正牌男友張科鋒。

據悉，張科鋒白手起家，如今早已晉升為杭州某網紅孵化公司的老總，身價不容小覷，名下資產不菲。為捧紅項思醒，他更是不計較得失斥巨資。雖然項思醒的熱度並不比其他大公司的網紅，但變現能力很強，她也因此在網紅圈小有名氣。

▲▼抖音女神「整型前真實模樣」曝。（圖／翻攝自微博）

▲她閃嫁房產小開。（圖／翻攝自微博）

原本事情正往好的方向發展，但項思醒及其家人因為相親結識了名下資產過億的房地產富二代徐振宇。為了能讓女方嫁入豪門，項思醒一家人使盡渾身解數，成功瞞住了張科鋒。

直到項思醒與徐振宇在台州舉行盛大的訂婚儀式，此事才得以曝光。憤憤不平的張科鋒大鬧訂婚現場，企圖讓項思醒給他一個說法，但此舉只是讓自己被抓進了警察局。

經此一遭的張科鋒更是憤怒，他拿到了項思醒與家里人的聊天紀錄並公之於眾，揭開了項思醒一家拜金的醜陋面紗。據張科鋒爆料，項思醒除了他和徐振宇，同時還有3名男砲友，玩轉在5個男人之間。

▲▼抖音女神「整型前真實模樣」曝。（圖／翻攝自微博）

▲項思醒外形甜美。（圖／翻攝自微博）

一時間，項思醒淪為眾矢之的，網友爭先恐後謾罵其為「海王」、「撈女」，抵擋不住網路霸凌的她，發長文控訴自己的委屈。

項思醒說，張科鋒當年侵犯她未遂，兩人的關係就在這種畸形的關係中發展，張科鋒還有家暴的前科，長此以往自己抑鬱症愈加嚴重。

其中，項思醒還提到張科鋒用不正當的科技手段，竊取了她微信裡的所有聊天紀錄並散發出去，還在社交平台侮辱、威脅項思醒。雖然一開始自知理虧，但項思醒表示，還是拿起了法律武器捍衛了自己的權利，才以張科鋒侵犯個人隱私為由報警拘留他。

4月15日，張科鋒行政處罰決定書曝光，其中明確點名了張科鋒確實存在侵犯他人隱私的問題，且情節較重，經核實張科鋒已經被處以行政拘留。

據爆料，項思醒的「未婚夫」徐振宇明確表示，不會退婚。而項思醒與張科鋒的輿論戰目前仍在持續進行中。

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關鍵字：

項思醒

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