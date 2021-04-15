「嚴正駁斥」莫德納4月底來台　莊人祥：6／15前還會有AZ抵台

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台灣在3/22開始施打AZ疫苗，目前累計28,465人已經接種。外界也持續關心莫德納疫苗究竟何時來台？今有媒體報導預計最快本月底抵台。對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，目前沒有聽到這消息，嚴正否認這個消息，不知道媒體所謂的知情人士是誰，指揮中心這邊還是維持上次說法5月可能會來。

莊人祥表示，目前台灣持續施打AZ疫苗，其他疫苗後續也會到台灣，主要是COVAX會配的AZ部分，6/15之前會有疫苗到。

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今公布AZ疫苗接種統計數目，總共累計28,467人已施打，令昨天新增12例不良反應事件，都屬非嚴重。另外，針對先前通報1例非嚴重事件，改為疑似嚴重不良事件，個案是40幾歲女性，接種後出現呼吸喘、心跳快等症狀就醫，該案例已經出院。

指揮中心今也公布新增1例境外移入（案1069），個案為本國籍未滿5歲女童，長期居住印尼，今年3月21日即有咳嗽症狀，於印尼當地就醫服藥後症狀改善。

該個案在3月28日與案1036（印尼籍30多歲女性）同行來臺，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境時隨同案1036後送就醫，因案1069曾於3月21日有咳嗽症狀，亦進行採檢，其中案1036檢驗COVID-19陽性，於4月1日確診，案1069則檢驗陰性，返家由家人照顧，並列為居家隔離對象。