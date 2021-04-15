叫信用卡道路救援！拖吊業者撞壞BMW跑車　駕駛：兩邊都在推

記者陳俊宏／綜合報導

一名賈姓男子請來信用卡配合的道路救援拖車，過程中BMW跑車車頭卻被業者撞毀，他不滿對方執意要拖到內湖原廠花兩周修車。對此，業者回應，會積極和車主協調，就算最後要到車主指定的修車廠，也會全額賠償。信用卡公司也強調，會扮演居中協調的角色。

《東森新聞》報導，當時車主下車，交由拖吊業者把愛車開上去，但車頭卻撞擊前方拖車掛勾。賈先生說，對方加速太大，馬力沒控制很好，導致往前衝撞到鈑金，聲音很大聲，一開始還以為是輪胎壓到鐵板的聲音。

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▲▼BMW車殼板金凹了一個洞，連車牌都被撞掉。（圖／東森新聞）



直到BMW被拖到濱江街的修理廠，賈先生才發現車殼板金凹了一個洞，連車牌都被撞掉，更無法接受對方事後態度。他表示，業者要帶BMW去他們指定的修車廠，但事發過兩周，對方說還要再修兩周，「本來要幫我修車的修車廠，他們也有在做修保險桿的服務，不用跑兩個地方，也不用等兩個禮拜，3、4天就可以解決了」；業者說不願意，是因這家報價貴1萬元。

原本因車子點火系統有問題，賈先生才請來信用卡配合的道路救援前來拖吊，但現在拖車變撞車，拖吊業者指定的修車廠修車時間，和急需用車的賈先生無法達成共識。

▲▼賈先生認為，信用卡公司和拖車業者都在推卸責任。（圖／東森新聞）



賈先生指出，信用卡公司就跟拖吊業者兩邊就一直在推卸責任，信用卡公司就說拖車是拖吊公司，拖吊業者不喜歡那個報價，找拖吊業者也不是，找信用卡公司也不是。

對此，銀行信用卡處處長林中象回應，現在客戶跟拖吊公司還在協商中，「我們在想他有需要我們協助的部分，我們也會隨時願意跟他配合。」拖吊業者則說，是想把BMW拖回內湖原廠修理，正在積極和車主溝通，不管修車金額多寡都會全額賠償，希望能達成共識，讓事情圓滿落幕。