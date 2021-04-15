漁民打魚撈獲不明物體　竟是境外「間諜竊密裝置」

▲大陸漁民打撈到的不明物體，其實是境外的間諜竊密裝置。（圖／翻攝自央視，下同）



記者林彥臣／綜合報導

大陸沿海漁民表示，最近在打魚時經常撈到一些長相奇怪的「不明物體」。後來ㄐㄧ由專家分析研判，是一具具被通訊、定位、數據收集的「波浪滑翔機」，甚至說白話一點就是間諜竊密裝置。

根據《央視》報導，最近一段時間，一些沿海漁民頻頻反映，他們在出海打魚時，有時會撈到一些長相奇怪的不明物體，因此實地採訪江蘇、浙江、海南等地漁民，實際了解撈出的是什麼物體。

江蘇鹽城漁民王鎖表示，「當初我們正在起網，起網時候起錨起到一半的時候，忽然發現下面很沉，有點起不動的感覺，撈起來以後發現有個黑色的東西，上邊帶很先進的太陽能板，後邊帶螺旋槳，兩邊帶翅膀。」

為了瞭解這些不明物體實際上是什麼東西，《央視》訪問了大陸水聲工程專家唐建生博士。唐建生表示，這個「波浪滑翔機」搭載了非常多的感測器，所以它能夠測量好多海洋的一些環境參數。

唐建生說，這三塊，一塊兩塊三塊太陽能電池板，能夠讓這些感測器長時間工作，在大陸周邊海域能夠持續地工作、持續地搜集大陸海洋環境資訊，它如果把環境知道得很清楚的話，大陸水下目標的隱蔽性就會受到威脅。

唐建生直言，「這個無人潛航器並不是我國製造和使用的裝備，可以確定是境外國家在我國海域秘密投放的竊密裝置，它實際上帶的儀器設備非常多，我們從表面上看它有GPS。」

專家介紹，這種航空聲吶浮標是反潛直升機和反潛巡邏機的主要探測設備，體積小、重量輕，他國可以在大陸海域內投放的這些設備，能夠採集到海域內的洋流、水文、溫度、濕度、鹽度、汙染物等等的數據資料，這些數據資料都是屬於敏感的國家機密。

據了解，大陸漁民打撈到的，可能是Liquid Robotics公司生產的波能滑翔器（Wave Glider），是一種利用波能驅動的海洋滑翔器，它由水面浮體和水下滑翔體組成，兩者之間用錨繫繩連接，波浪的運動為水下滑翔體提供動力，滑翔體帶動水面浮體運動，後者則裝有鋰電池、太陽能電池、可隨需要加裝的測量儀器和通訊設備。該滑翔器的設計壽命為長期工作1900多天，連續航行4萬多海浬保證在六級海況下仍能以1-1.5節的速度航行。

►超熱賣「DIOR超惹火絲絨唇露」，特價839元