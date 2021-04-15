　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

漁民打魚撈獲不明物體　竟是境外「間諜竊密裝置」

▲▼大陸漁民打撈到的不明物體，其實是境外的間諜竊密裝置。（圖／翻攝自央視）

▲大陸漁民打撈到的不明物體，其實是境外的間諜竊密裝置。（圖／翻攝自央視，下同）

記者林彥臣／綜合報導

大陸沿海漁民表示，最近在打魚時經常撈到一些長相奇怪的「不明物體」。後來ㄐㄧ由專家分析研判，是一具具被通訊、定位、數據收集的「波浪滑翔機」，甚至說白話一點就是間諜竊密裝置。

根據《央視》報導，最近一段時間，一些沿海漁民頻頻反映，他們在出海打魚時，有時會撈到一些長相奇怪的不明物體，因此實地採訪江蘇、浙江、海南等地漁民，實際了解撈出的是什麼物體。

江蘇鹽城漁民王鎖表示，「當初我們正在起網，起網時候起錨起到一半的時候，忽然發現下面很沉，有點起不動的感覺，撈起來以後發現有個黑色的東西，上邊帶很先進的太陽能板，後邊帶螺旋槳，兩邊帶翅膀。」

為了瞭解這些不明物體實際上是什麼東西，《央視》訪問了大陸水聲工程專家唐建生博士。唐建生表示，這個「波浪滑翔機」搭載了非常多的感測器，所以它能夠測量好多海洋的一些環境參數。

▲▼大陸漁民打撈到的不明物體，其實是境外的間諜竊密裝置。（圖／翻攝自央視）

唐建生說，這三塊，一塊兩塊三塊太陽能電池板，能夠讓這些感測器長時間工作，在大陸周邊海域能夠持續地工作、持續地搜集大陸海洋環境資訊，它如果把環境知道得很清楚的話，大陸水下目標的隱蔽性就會受到威脅。

唐建生直言，「這個無人潛航器並不是我國製造和使用的裝備，可以確定是境外國家在我國海域秘密投放的竊密裝置，它實際上帶的儀器設備非常多，我們從表面上看它有GPS。」

專家介紹，這種航空聲吶浮標是反潛直升機和反潛巡邏機的主要探測設備，體積小、重量輕，他國可以在大陸海域內投放的這些設備，能夠採集到海域內的洋流、水文、溫度、濕度、鹽度、汙染物等等的數據資料，這些數據資料都是屬於敏感的國家機密。

據了解，大陸漁民打撈到的，可能是Liquid Robotics公司生產的波能滑翔器（Wave Glider），是一種利用波能驅動的海洋滑翔器，它由水面浮體和水下滑翔體組成，兩者之間用錨繫繩連接，波浪的運動為水下滑翔體提供動力，滑翔體帶動水面浮體運動，後者則裝有鋰電池、太陽能電池、可隨需要加裝的測量儀器和通訊設備。該滑翔器的設計壽命為長期工作1900多天，連續航行4萬多海浬保證在六級海況下仍能以1-1.5節的速度航行。

►超熱賣「DIOR超惹火絲絨唇露」，特價839元

ET快訊
媽祖鑾轎真的會自己動嗎？　兩派網友掀論戰

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

漁民打魚撈獲不明物體　竟是境外「間諜竊密裝置」

時機敏感！陶德訪台後共軍明起「軍演6天」　國防部：嚴密掌握

隨美國腳步…德官員曝：北約9月從阿富汗撤軍！　傳英國也跟進

死神無人機「起飛65秒直接墜毀」　瞬間噴1.7億...調查報告出爐

共機25架「破紀錄擾台」　國台辦嗆：遏止台獨不是光嘴上說

美海軍接收第2艘「無人軍艦」　編制加州水面發展中隊

非裔少尉遭警察違法逮捕很悲憤　 「我為國家效力，你們這樣對我」

後方騎士因濃霧失去方向衝懸崖　男停下查看發現人車消失樹叢中

何孟遠爆「劈腿采子」親密對話全曝光　女友荳荳IG全黑圖...他：看清人生

阿好姊姊現身：弟弟不會開車！ 「原本排休假...沒做會被老闆罵」

柵欄升不到5秒降下...車卡平交道 對向男急舉神救援「下秒火車駛過」

金正賢道歉了！向徐玄致歉：我很後悔　「會親自上門請求原諒」

白沙屯媽祖遇「攔轎行禮女子組」　一秒都不停！直接左切加速離開

畫鍾馗臉「女兒打招呼」犯禁忌　孫翠鳳曝往事：1年4家人突離世

黃金鼠「從小愛劈腿」姿勢超母湯　面露謎樣笑容...媽傻眼：是渣女？

「哥！警察推我」高中生不服盤查 被搭肩觸碰秒爆氣...罵教官偏袒

漁民打魚撈獲不明物體　竟是境外「間諜竊密裝置」

時機敏感！陶德訪台後共軍明起「軍演6天」　國防部：嚴密掌握

隨美國腳步…德官員曝：北約9月從阿富汗撤軍！　傳英國也跟進

死神無人機「起飛65秒直接墜毀」　瞬間噴1.7億...調查報告出爐

共機25架「破紀錄擾台」　國台辦嗆：遏止台獨不是光嘴上說

美海軍接收第2艘「無人軍艦」　編制加州水面發展中隊

路邊攤藏洋蔥！丈夫因病倒下剩她撐家計　台南人號召：揪團吃爆

印度單日確診數破15萬　大馬羽球隊仍要出征爭東奧資格

黃子鵬首次戰味全拚先發首勝　林子昱對桃猿防禦率0　

「台灣蝶王」王冠閎超愛籃球　奧運最期待看到NBA球員

政院修稅捐稽徵法　逃漏稅最高罰500萬

美中大打科技戰　政院：提前布局半導體12吋設備投產

15歲少年拒讀書！爸帶他到工地「挖沙扛水泥」　操4天崩潰求饒

韓系小姊姊慵懶低馬尾　超簡單編髮每天都可以綁

《全明星》凱莉比利擦出火花！超曖昧互動　自爆曾「進出他房間」

博恩嗆「圈內人都討厭」　徐乃麟衝進棚五字經嗆：我錯了嗎？

曾神準料中311、熊本大地震！　未來人爆：2062年大陸不存在

軍武熱門新聞

不滿陶德訪台？共軍明在台海軍演

漁民打魚撈獲不明物體　竟是境外「間諜竊密裝置」

美無人機起飛65秒墜毀　原因出爐

德官員曝：北約9月從阿富汗撤軍

共機加碼擾台　國台辦嗆：不是光嘴說

台灣大轟炸　美國空軍珍貴影像曝光！

美海軍接收第2艘「無人軍艦」

玉山艦下水　可匿蹤明年交付海軍

美軍艦長「翹腳」監看遼寧艦

台灣差1年就擁核彈　卻因為他破功

他列4點分析：中共必滅亡！軍武專家回應了

印太戰爭隨時引爆　台灣恐成衝突點！

美軍改良B-52零件　挑戰百歲「機瑞」

吳子嘉：美軍「洗臉」遼寧號　你這個東西就是「菜鳥」

更多熱門

相關新聞

共機加碼擾台　國台辦嗆：不是光嘴說

共機加碼擾台　國台辦嗆：不是光嘴說

大陸中共解放軍12日一口氣派25架次，闖台灣西南空域，創下單日架次最高紀錄，適逢美菲軍演，再次引發中共對台動武討論。對此，國台辦發言人馬曉光14日直接表明，解放軍的有關軍事演訓行動，釋放的信號就是，我們遏制「台獨」、遏制台美勾連的決心，不是光嘴上說。

美海軍接收第2艘「無人軍艦」

美海軍接收第2艘「無人軍艦」

印太戰爭隨時引爆　台灣恐成衝突點！

印太戰爭隨時引爆　台灣恐成衝突點！

核廢水入海　福島漁民「10年努力全白費」

核廢水入海　福島漁民「10年努力全白費」

吳子嘉：美軍「洗臉」遼寧號　你這個東西就是「菜鳥」

吳子嘉：美軍「洗臉」遼寧號　你這個東西就是「菜鳥」

關鍵字：

漁民竊密裝置能滑翔器軍武大陸軍武

讀者迴響

熱門新聞

新北警男男激戰！妻子心碎：小所長「掰彎」我的丈夫

何孟遠「2月就分手」遭打臉！陳敬宣：我每天看你們講電話

38學生輪流使用針頭抽血！女教師身分曝

NONO媽媽過世！臨終留話「陳家交代給兒媳」

嬰高燒遭4醫院拒收！母直播求救

女偶像舞跳一半突倒下　「爬向後台求救」

媽祖鑾轎會自己動嗎？網掀論戰

aespa遭工作人員非法偷拍「過程全被錄」

何孟遠爆劈腿采子！　「雲」變情趣暗示

小鬼父親傳欲出售「兒北投住家」

允浩爆也被徐睿知操控　拍戲要求：別碰我身體

沒水庫還40年不限水　全台僅這縣辦得到

舒力基龜速增強「威力將上看強颱」

神預言311　未來人：中國2062已消失

1歲兒偏愛阿嬤泡的奶！媽一喝「又濃又甜」嚇壞

更多

最夯影音

更多
非裔少尉遭警察違法逮捕很悲憤　 「我為國家效力，你們這樣對我」

非裔少尉遭警察違法逮捕很悲憤　 「我為國家效力，你們這樣對我」
後方騎士因濃霧失去方向衝懸崖　男停下查看發現人車消失樹叢中

後方騎士因濃霧失去方向衝懸崖　男停下查看發現人車消失樹叢中

何孟遠爆「劈腿采子」親密對話全曝光　女友荳荳IG全黑圖...他：看清人生

何孟遠爆「劈腿采子」親密對話全曝光　女友荳荳IG全黑圖...他：看清人生

阿好姊姊現身：弟弟不會開車！ 「原本排休假...沒做會被老闆罵」

阿好姊姊現身：弟弟不會開車！ 「原本排休假...沒做會被老闆罵」

柵欄升不到5秒降下...車卡平交道 對向男急舉神救援「下秒火車駛過」

柵欄升不到5秒降下...車卡平交道 對向男急舉神救援「下秒火車駛過」

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面