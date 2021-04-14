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快訊／男遭打爆頭6天不治　同居女：他自己去撞牆「4煞涉殺人聲押」

▲▼ 。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲新北市傳出男子遭同居女教唆親友棍棒圍毆致死案。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者劉昌松、陳雕文／台北報導

新北市警方6日深夜接獲報案，吳姓男子頭破血流倒臥住處，警方到場時，同住一處的林姓女子聲稱，吳男不甘心被要求搬家，惱羞成怒，一直撞牆而受傷，吳男被送醫急救6天，因腦幹傷勢嚴重不治，檢察官會同法醫介入調查後，發現是林女疑因不滿吳男傳送不雅簡訊，教唆弟弟等人帶著棍棒圍毆吳男致死，林女等4名嫌犯已遭聲押禁見。

檢警獲報，吳姓男子原本和林女、林女老公同住，後來林女離婚，老公搬家，只剩下吳男與林女同住，6日深夜林女突然打電話報警，說她要吳男搬家，吳男一氣之下，一直用自己的頭去撞牆，結果撞得頭破血流。

警方到場時吳男已經倒臥血泊，現場只有林女和弟弟，雖對林女說詞感到懷疑，但救人優先，先把吳男送醫，並持續追蹤林女行跡，不幸的是，吳男最後因頭部傷勢嚴重，胸肺部也有嚴重挫傷，在12日宣告不治後，林女的弟弟突然跑到警局自首，稱因為姐姐接到吳男的不雅簡訊，他為姐姐出氣而失手。

檢察官13日會同法醫前往相驗後，先諭令林女和弟弟依過失致死罪嫌交保，檢警深入追查發現，林女弟弟另外有烙人，帶著棍棒一起教訓出言不遜的吳男，林女和弟弟的說詞都是在掩護同夥，14日再次傳喚林女姊弟以及2名疑似參與行兇的同夥後，由檢察官依殺人罪嫌，向法院聲請將4人都羈押禁見。

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