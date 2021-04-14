只有5天！超商限定「哈根達斯雪糕買2送2」　一次7口味任選

▲哈根達斯雪糕限時5天買2送2。（圖／翻攝哈根達斯官網，下同）

記者蕭筠／台北報導

揪同事、朋友一起囤一起吃了！說到美國人氣冰淇淋品牌「Häagen-Dazs（哈根達斯）」的冰淇淋，不管是雪糕還是杯裝款通通都有超高人氣，可惜因單價稍高讓許多人無法盡情享用，這次超商就驚喜推出超狂優惠，4月16日至20日限時5天凡購買哈根達斯雪糕直接「買2送2」，且7種口味一次滿足。

▲7種口味一次滿足。

7-11「哈根達斯雪糕」下殺優惠又來了，限時5天只要至門市購買指定口味，包括香草、草莓、覆盆子、巧克力、比利時巧克力、淇淋巧酥、抹茶共7種直接「買2支送2支」，等於只要用230元就能吃到4支雪糕，平均1支不到58元，怎麼能放過，4月16日至20日限時5天搶吃，提醒商品數量、口味依各門市為主，數量有限、售完為止。

▲五桐號流心奶皇珍珠奶茶買1送1。（圖／五桐號提供）

另，主打手作凍飲的網美手搖飲品牌「五桐號」今（14）日祭出限時1天「流心奶皇珍珠奶茶買1送1」活動，流心奶皇珍珠奶茶可是將經典港式月餅變身飲品，將鹹蛋黃打成沙後結合鹹甜奶霜，再將流沙奶霜淋在珍珠奶茶上，每一口都是綿密鹹蛋黃香，還能吃到Q彈白珍珠，絕對要搶喝，買1送1每店限量、售完為止。

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