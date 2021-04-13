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退休警想跟小英陳情卻被21人包圍　曝「被跟監」壓力大到看精神科

▲▼立委葉毓蘭召開「小英女皇萬萬歲，員警設局學長真心碎」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲葉毓蘭召開「小英女皇萬萬歲，員警設局學長真心碎」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

退休員警黃錫富2017年在彰化對蔡英文總統車隊鳴笛抗議，遭警方包圍發生推擠，被依妨害公務及傷害罪嫌起訴。法官調閱警員密錄器後，發現是分局長指示「陳抗者有推警員、警員就跌倒」，判黃無罪。被逮補的黃錫富13日出席記者會還原當時狀況還心有餘悸，他甚至自爆「壓力大到在看精神科」。

國民黨立委葉毓蘭13日召開記者會指出，蔡英文2017年參加國防大學聯合畢業典禮，遭到退休軍公教團體抗議阻撓，從此之後維安部屬升高，國安局要求特勤維安原則為「看不到、聽不到、打不到」，維安範圍延伸到3公里外，甚至還有「受驚擾零容忍」原則，讓現職員警勤務更加辛苦。

▲▼退休員警黃錫富（左）向總統蔡英文陳抗時，遭警「假摔」構陷妨害公務，出席記者會還原當時狀況。（圖／記者楊蕓攝）

▲退休員警黃錫富（左）向總統蔡英文陳抗時，遭警「假摔」構陷妨害公務，出席記者會還原當時狀況。（圖／記者楊蕓攝）

與會的黃錫富還原當天情況表示，他一手拿陳情書、一手拿汽笛喇叭，明確告知自己要向蔡英文陳情，卻被21個警察圍住，要搶他手上的東西，過程中發生推擠，事後卻構陷他推倒警察、妨礙公務和傷害。

黃錫富無奈表示，現在只要蔡英文蒞臨彰化，員警就會動用各種辦法跟監、監控並限制他的人身自由，即便他沒有要去陳抗，員警仍然會利用各種理由將他強行攔下，直呼自己已被當滋擾份子，「我的生活被警察搞亂，壓力大到在看精神科。」

中華民國退休警察人員協會總會總會長耿繼文表示，意見表達區從過去的50公尺，現在已延伸到3公里外，甚至還有5公里的。這次看到分局長指示下屬「假摔」事件，最重要的是背後的國安高層的壓力，如果沒有遵照指示辦理，可能就撤換所長、分局長； 南台灣警察正義聯盟召集人陳恆龍也提到，員警以多人「圈圍」為策略，包圍陳情請願者，再以假跌倒或受傷方式，以現行犯逮捕合法陳情請願者，知法犯法，明顯不符比例原則。

立委林思銘表示，台灣是民主法治的國家，但蔡英文執政到現在民主不斷倒退，反觀民進黨過去也時常在街頭抗爭，現在換由他們執政，卻不斷打壓異己的言論自由、打擊陳抗者的集會遊行自由，呼籲警政署不能護短。

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