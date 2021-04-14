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社會 社會焦點 保障人權

「很多人說你們要變有錢人了」　罹難者家屬揭8.1億善款真相

▲▼408次太魯閣號出軌事件DAY5，第七節車廂拖出。（圖／記者黃國霖攝）

▲太魯閣號事故讓眾多家庭破碎。（圖／記者黃國霖攝）

記者陳俊宏／綜合報導

太魯閣號列車出軌事故導致49死，衛福部9天內就募得8.1億元，其中給予罹難者家屬的扶助金至少有3分之1、約2.7億元。對此，就有罹難者家屬認為，募款不是他們發起的，政府在募款前後也都未問過他們，外界以為全部8億多募款，會平均分給49名罹難者家屬，「很多人跟我們說『你們要變有錢人了』」，事實根本不是這樣。家屬擔憂捐款最後變質，如果用不到還不如退還民眾的愛心。

4月2日太魯閣號408次列車事故導致多人傷亡，眾多家庭破碎，不少熱心民眾想捐款卻苦無管道。衛福部對此於3日設立賑災專戶，讓民眾可透過金融機構、四大超商或以行動支付捐款，截至11日共收到33萬218筆善款，總計為8億1410萬6821元。

衛福部政務次長李麗芬12日宣布，周四零時起停止募款，捐款總金額給於罹難者家屬扶助金，不得低於總捐款的3分之1，超過3分之1的愛心捐款要用在罹難者家庭身上。她也說明善款7大用途，除了罹難者家屬、傷者扶助之外，包括救災人員、目睹乘客也會給予心理撫慰金。

▼衛福部說明募款相關事宜。（圖／翻攝衛福部臉書）

▲▼臺鐵 408 次列車事故案捐款管理及監督委員會並召開第 1 次委員會議。（圖／翻攝自衛生福利部粉專）

《聯合報》報導，有罹難者家屬心痛說，若能選擇，當然希望親人活著，沒人想拿這筆錢。家屬無奈表示，最近聽到很多人跟他們說「你們要變有錢人了」，外界以為全部8億多募款，會平均分給49名罹難者家屬，以為可各拿到1600多萬元，但事實根本不是這樣。

家屬說，這募款不是他們發起的，且政府在募款前後也都未問過他們，很擔心最後募款變質，如果用不到還不如退還民眾的愛心，因為這對他們來說太沉重了。

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