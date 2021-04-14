太魯閣號真實視野曝光　運安會證實「畫面裁切過」：有人站軌道旁

記者陳俊宏／綜合報導

太魯閣號重大事故，運安會現在證實，當初公布的列車行車紀錄器畫面是有裁切過的，右大半邊拍到有人站在那，該人身穿白衣黑褲，看到太魯閣號靠近，疑似怕被撞到還往坡上跑，但站在那是為了示警嗎？不得而知。至於該人是不是李義祥所雇的非法移工「阿好」呢？運安會對此很低調不願多談。

根據運安會日前公布的畫面顯示，太魯閣號在出和仁隧道出口，過彎後看到捲著樹幹雜草工程車，接著撞上去出軌傾斜，硬生生再撞上隧道左側，錄影畫面就進入全黑，整個過程大概9秒。不過，仔細看畫面所呈現的角度比較偏左半邊，連太平洋拍到了，右大半邊卻憑空消失。

▲▼運安會公布的畫面中，右大半邊被裁切掉。（圖／東森新聞）



《東森新聞》報導，當初運安會基於檢調調查考量，不方便公布，才會把畫面稍微裁剪。運安會證實，當時有人出現在畫面中，就在便道走下來的軌道旁邊，離隧道還有一段距離，身穿白色上衣搭配短褲，是不是想要示警不得而知。

運安會表示，當太魯閣號一靠近時，該人可能因為害怕被撞到，就往山坡上跑，而且畫面一格一格停格分析，還拍到上頭有摩托車。至於是不是非法移工阿好？運安會則低調不願多說。

台鐵駕駛表示，這個人所站的位置，駕駛可能也很難看到即時反應，如果身穿工地反光背心、拿手電筒，或許還比較醒目。該駕駛說，如果要示警的話，應該要再往隧道裡面走，因在隧道口時已剩200公尺，真正發揮作用的效果真的不大。

▼對比運安會公布的畫面，跟其他列車行駛過同一路段，明顯看出其他列車行車紀錄器的視野。（圖／東森新聞）



而列車上的CCTV基本上都是廣角，能看到的視野算相當廣，對比運安會公布的畫面，跟其他列車行駛過同一路段，明顯看出其他列車行車紀錄器的視野，軌道偏向畫面中間，左邊能見到海，右邊能看到一大片樹林。

其實太魯閣號CCTV有兩支，一支擺在車頭，一支擺在車尾；而普悠瑪卻車頭車尾各三支，原因是普悠瑪原廠就附上各兩支，進到台灣基於法規，得再多裝一支。這次重大事故由檢方持續追查真相中。