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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「超馬冠軍」陪朱立倫走3天媽祖遶境　他說：心中有目標就有綠洲

▲林義傑陪同朱立倫參加大甲媽遶境。（圖／翻攝自林義傑臉書）

▲林義傑陪同朱立倫參加大甲媽遶境。（圖／朱立倫辦公室提供，下同）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨前主席朱立倫參與參與大甲媽祖遶境，進入第三天的行程，同行的超馬冠軍林義傑分享，從一路上的互動能夠觀察出，朱立倫不同於其他檯面上人物，不上每個過橋頭的舞台，堅持跟民眾走在一起，毫無架子。他形容過去三天，如同走過充滿人情味的心靈綠洲。

朱立倫於臉書發文指出，今早抵達嘉義新港奉天宮參與祝壽大典，他發現今年盛況遠超前年，路途中有參與遶境數十年如一日的信徒長輩，也有人生第一次參加的年輕朋友結伴而行，將行腳視為「壯遊」；更有遠從美國回來的退休夫妻，大家結伴而行，用遶境行腳實踐對鄉土的熱愛、對媽祖的虔誠祈望。

朱立倫表示，在媽祖面前，他感受到的是平靜與希望，希望媽祖保佑，帶來平安，讓國家度過眼前的各項難關，讓信仰凝聚民心。

世界四大極地超馬總冠軍林義傑受訪表示，從自己過去的經驗中，不論沙漠多麼酷熱，只要心裏有目標，就有綠洲，就他的觀察，陪著朱立倫跟隨大甲媽祖遶境，心中平靜自在，看不見刻意擺弄的做作。

林義傑說，檯面上的政治人，誰曾經帶著所有幕僚與民眾走在一起，三天兩夜完全沒有距離？林義傑說，過程中，一路上同行的信徒們，在人群中發現他時，有的想合照、握手，朱立倫總是笑得燦爛，大方接受。「從頭到尾都是帶著大斗笠、身著白汗衫，默默走在人群中」，林義傑回顧。

▲朱立倫參加大甲媽祖遶境。（圖／朱立倫辦公室提供）

朱立倫於上週五前往大甲鎮瀾宮參拜，於週日開始一路從彰化溪州，向南走，跨過西螺大橋到雲林，昨日則從雲林元長步行至嘉義新港奉天宮，今日參與奉天宮的祝壽大典。

朱立倫此行除了主要辦公室人員陪同之外，還有前組發會主委蘇俊賓、超馬選手林義傑，之前局處首長老同事等一行人，也都加入這次的遶境之旅，並在雲林與鎮瀾宮董事長顏清標、雲林縣長張麗善等人餐敘，也引起關注。

▲朱立倫參加大甲媽遶境。（圖／朱立倫辦公室提供）

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