王世堅爆北市「二高三多」查獲子彈8萬顆　警察局長陳嘉昌回應了

▲台北市議員王世堅。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

「台灣高壇市是首都台北市？」台北市議員王世堅13日表示，北市一共有「二高三多」，刑案總數最高、治安直接相關案最高，以及「嫌疑人最多、被害人最多、慶記（子彈）最多！」其中，109年查獲彈類數高達8萬6395顆。

對此，北市警察局長陳嘉昌回應，查獲槍枝、嫌疑人都是在其他縣市，且北市刑案發生數逐年下降，重大暴力犯罪為六都最低。

王世堅13日於台北市議會警政衛生部門質詢時提及，北市治安直接相關案類的數字和刑案總數都是最高。從王世堅提供的數據顯示，以109年刑案總數來看，北市發生數3萬8746件、破獲數3萬7993件、嫌疑犯4萬4399件、被害人3萬5672件；而109年治安直接相關案類總數，發生數1萬2701件、破獲數1萬2720件、嫌疑犯1萬5029件、被害人1萬5549件，皆比其他五都還高。

王世堅說，北市治安相關案件數字最高、刑案總數最高，且還有三多，包括「嫌疑人最多、被害人最多、慶記最多。」以查獲槍彈刀械概況中的彈類來看，北市109年就查獲到8萬6395顆子彈，但新北市僅查獲1200顆、桃園市1900顆，北市比其他五都多了近4倍。

陳嘉昌提及，這是警局同仁很認真做事查獲的，一半以上是在其他縣市查獲。台北市刑警大隊大隊長陳明君則回應，子彈8萬多顆是單一個案，於其他縣市查獲。

隨後，陳嘉昌受訪時指出，台北市治安仍維持穩定狀況，暴力犯罪是六都內最少、槍擊案件也是倒數，重大暴力犯罪案件全數偵破，重大刑案逐年下降，從4.2萬降至3.8萬件，其中竊盜約6000多件，包含住宅竊盜都順利偵破，而公共危險罪嫌包括酒駕案5000多件，不論多小的案件，警方都一定會受理，雖然是有發生沒錯，數據卻並非為六都最高，且近期網路評比也相當肯定北市治安。

▼北市警察局長陳嘉昌。（圖／記者袁茵攝）