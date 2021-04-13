　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台帛泡泡快破了！華航宣布取消4／17航班　超慘載客率數字曝光

記者賴文萱／台北報導

台帛旅遊泡泡持續進行中，卻因為高額成本，導致許多旅行社成團困難。華航為吸引消費者，主動調降機票約5000元，後續也取消收取旅行社訂位作業金，不過，收客狀況仍不理想，考量載客率偏低，今宣布先取消4月17日來回航班。

▲▼帛琉總統府外部、帛琉總統府「小白宮」壁畫招財鳥。（圖／帛琉首發團新光醫院隊醫唐豪悅醫師授權提供）

▲帛琉旅遊泡泡成行，消費者卻興致缺缺。（圖／帛琉首發團新光醫院隊醫唐豪悅醫師授權提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

為推廣台帛旅遊泡泡，華航先前已主動調降機票價格，也取消收取旅行社訂位作業金，自行吸收相關成本，鼓勵旅行業者積極推廣。但近期旅行社回報收客狀況仍不理想，考量載客率偏低，決定先取消4月17日來回航班，後續航班再和旅行業者一起努力行銷，期盼擴大台帛旅遊泡泡效益。

▲▼帛琉4/4團僅10人，機上狀況曝光。（圖／讀者授權提供，請勿翻攝）

▲帛琉4/4團僅10人，機上狀況曝光。（圖／讀者授權提供，請勿翻攝）

華航帛琉旅遊泡泡航班自4月1日開航迄今，總計飛航4班8個來回，總載客人數332人，總座位數1264座（每班158座X8)，載客率約26%。

華航表示，台帛航線明（14）日去程航班僅 2人訂位，回程航班有47人，因此去程部份改成不載客營運，回程維持正常運行；4月17日去程僅2人訂位，回程無人訂位，因此取消來回航班。

▲▼帛琉泡泡返國採檢。（圖／新光醫院提供）

▲受到採檢費用影響，民眾去帛琉玩的團費也水漲船高。（圖／新光醫院提供） 

華航持續飛航台帛旅遊泡泡航班服務旅客，4/10 CI028班機搭載51位旅客，包括41位由台北前往帛琉旅遊的團客；回程CI027班機則預計搭載18人由帛琉返回台北，其中12位為團客。

華航帛琉班機以 737-800 型客機執飛，共有 158 個座位，帛琉政府已取消台帛航班的七成載運限制，將有利於台帛旅遊泡泡的發展。

為共同推廣台帛旅遊泡泡，華航除已主動調降機票價格，約從2.5萬降為2萬元，後續也取消收取旅行社訂位作業金，希望協助旅行社加強銷售，共同努力促進台帛旅遊泡泡的發展，後續將配合政策及市場需求，安排適當的飛航班次。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
真的輸不起！乃哥拌麵打敗曾拌麵　奪下熱門冠軍
麻古「這配料」突然不賣了　鐵粉全哭：怎麼可以
她做DNA檢測想找生父　卻意外發現亂倫

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

LIVE／「縣市首長帶頭打疫苗」效果如何　指揮中心最新說明

ATM領1萬藏亮點糗了！他曝「領到錯體鈔」超罕見：1張價值10萬

女5樓墜下慘死！竹北家樂福法會預告「鄉親別前往」　確切時間曝光

看奈良美智特展偷走池內烏龜！北藝大學生怒了：別干擾校園生活

台帛泡泡快破了！華航宣布取消4／17航班　超慘載客率數字曝光

老婆半夜發抖狂抽！「醒來成第2人格」人夫嚇尿了：親眼看她變身

人妻報復老公外遇　爆氣怒賣《遊戲王》卡盒飆破400萬日幣

台灣40個環團反對福島核廢水入海　憂威脅我國消費者健康

人妻催生破30小時痛炸　婆婆進門先問「贊助商」：嫁妝多少？

鹹酥雞「夾一物」1份200元！他心淌血...吃完被圈粉：才3個也值得

D社爆金正賢拒愛情戲「全因前女友徐睿知」　工作人員曝徐玄遭冷對待「在片場經常哭」

小朋友大喊「媽祖我愛祢」　白沙屯媽突大轉彎衝進順天國小

騎混合車道遭轎車沿路急煞逼車 白衣男跳針怒嗆：你要惹事嗎？

汪小菲喝醉直播「連線女網紅」　護航對方後還「失控爆粗口」酒醒道歉了..

76行者遭網攻擊「不是說零酬勞」　王薇君泣：每筆捐款都能受檢視

騎士塑袋中拿出貓咪「扔地上」　美短躲縫隙發抖...網怒：太可惡

為了座位「怒撥占位物品」在地 男鬼打牆狂嗆：請問我犯什麼罪

鬼之斜切！三寶左轉橫跨3車道　撞500萬保時捷...網：有得賠了

白沙屯媽祖起駕！全場喊：進喔 萬人見「粉紅超跑出發」感動泛淚

白沙屯媽祖「突衝進台鐵車站」 三進三出賜福！眾人感動歡呼

LIVE／「縣市首長帶頭打疫苗」效果如何　指揮中心最新說明

ATM領1萬藏亮點糗了！他曝「領到錯體鈔」超罕見：1張價值10萬

女5樓墜下慘死！竹北家樂福法會預告「鄉親別前往」　確切時間曝光

看奈良美智特展偷走池內烏龜！北藝大學生怒了：別干擾校園生活

台帛泡泡快破了！華航宣布取消4／17航班　超慘載客率數字曝光

老婆半夜發抖狂抽！「醒來成第2人格」人夫嚇尿了：親眼看她變身

人妻報復老公外遇　爆氣怒賣《遊戲王》卡盒飆破400萬日幣

台灣40個環團反對福島核廢水入海　憂威脅我國消費者健康

人妻催生破30小時痛炸　婆婆進門先問「贊助商」：嫁妝多少？

鹹酥雞「夾一物」1份200元！他心淌血...吃完被圈粉：才3個也值得

陳信維臭臉樣超跩　暖男變「火爆浪子」女粉超愛

謝國城少棒／新竹市貧打變重砲　李浚宇為低潮中王柏融難過

快訊／貨車突出貨物「插穿駕駛座前玻璃」！　客運司機送醫急救中

24歲男開380萬BMW載妹子拉風　這原因拿「死人東西」糗爆了

違法兼任工地主任10年僅罰4件　時力黨團提修法增訂「三振條款」

SHINee光速回歸喊話來台灣：好想你們！　秀出軟萌中文

超商「芋頭粥」包裝出包！　業者：未使用有疑慮包材

偷拍性愛影片嗆前女友「幫妳約炮」　恐怖情人免坐牢代價曝

謝國城少棒／上週功課沒寫禁練球　呂浩銓好投率新竹首闖四強

真的「輸不起」！乃哥拌麵打敗曾拌麵　奪下乾拌麵熱門排行冠軍

生活熱門新聞

今晚變天！恐強大颱風最快周三生成　鋒面帶雨掉10度

台灣慘了？他曝3恐怖真相：衝擊台積電

舒力基最快2天誕生！鋒面先來暴降10℃

400元趕人！傳播妹被打槍大暴走

她無法跪默念1句「大甲媽祖聽到了」　轎班員秒讓位

76行者修復遺體遭酸　律師：賠錢才是行善？

晃到大轎班都頂不住　白沙屯媽祖要去哪？答案揭曉

捐款8.1億「僅3分之1」用在罹難家屬！網批政府將善款他用

8週寶寶死腹中！老公顧滑手機　孕妻邊哭邊吐

想鑽轎底替病重母祈願！神秘婦突阻止...她震驚止步

元老級手搖飲消失街頭　7年級爆共鳴：經典

病女進香搶不到壓轎金　大甲媽竟賜她19張

400元被趕！傳播妹親上火線...自爆哭著回家

更多熱門

相關新聞

華航4/17帛琉航班停飛！旅行社曝關鍵原因

華航4/17帛琉航班停飛！旅行社曝關鍵原因

台帛旅遊泡泡變泡沫！由於民眾考量回台需要檢疫等規定，就算華航先前調降機票5千元也無法勾起民眾想飛出國的慾望，因此華航宣布取消本週六（4/17）飛往帛琉航班，該航班去程僅2人訂位、回程無人，雖然4月買氣低落，不過旅行社指出，已有消費者開始詢問5月行程，若是檢疫規定有鬆綁，也許就會提高買氣。

「空中女王再見」華航747光榮退役

「空中女王再見」華航747光榮退役

華航總經理高星潢率先接種新冠疫苗

華航總經理高星潢率先接種新冠疫苗

華航貨運搶攻疫苗中轉商機　謝世謙：新客機九月起陸續交機

華航貨運搶攻疫苗中轉商機　謝世謙：新客機九月起陸續交機

共機擾台已是常態應以新對策反制

共機擾台已是常態應以新對策反制

關鍵字：

旅遊泡泡帛琉華航

讀者迴響

熱門新聞

今晚變天！恐強大颱風最快周三生成　鋒面帶雨掉10度

徐睿知宣布「缺席記者會」　3年前幕後花絮被挖

徐玄不敢碰金正賢的手！舊影片曝光

SWAG最會賺錢女優現身：只出場約會沒做S

致命5分鐘大還原　李義祥教唆移工開怪手釀禍

搭高鐵行李蹦出「起司饅頭」萌翻

台灣慘了？他曝3恐怖真相：衝擊台積電

日政府今定案：將排放福島核汙水入海

記錄器曝光冷血李義祥　移工阿好開怪手害49命

舒力基最快2天誕生！鋒面先來暴降10℃

《時間》人員爆：不改劇本，金正賢就突然跑出去乾嘔

韓網狂轟「控制女」！徐睿知照常出席記者會

突入帳3450萬…她樂歪狂領　下場曝

400元趕人！傳播妹被打槍大暴走

她無法跪默念1句「大甲媽祖聽到了」　轎班員秒讓位

更多

最夯影音

更多
D社爆金正賢拒愛情戲「全因前女友徐睿知」　工作人員曝徐玄遭冷對待「在片場經常哭」

D社爆金正賢拒愛情戲「全因前女友徐睿知」　工作人員曝徐玄遭冷對待「在片場經常哭」
小朋友大喊「媽祖我愛祢」　白沙屯媽突大轉彎衝進順天國小

小朋友大喊「媽祖我愛祢」　白沙屯媽突大轉彎衝進順天國小

騎混合車道遭轎車沿路急煞逼車 白衣男跳針怒嗆：你要惹事嗎？

騎混合車道遭轎車沿路急煞逼車 白衣男跳針怒嗆：你要惹事嗎？

汪小菲喝醉直播「連線女網紅」　護航對方後還「失控爆粗口」酒醒道歉了..

汪小菲喝醉直播「連線女網紅」　護航對方後還「失控爆粗口」酒醒道歉了..

76行者遭網攻擊「不是說零酬勞」　王薇君泣：每筆捐款都能受檢視

76行者遭網攻擊「不是說零酬勞」　王薇君泣：每筆捐款都能受檢視

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面