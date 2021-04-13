台帛泡泡快破了！華航宣布取消4／17航班　超慘載客率數字曝光

記者賴文萱／台北報導

台帛旅遊泡泡持續進行中，卻因為高額成本，導致許多旅行社成團困難。華航為吸引消費者，主動調降機票約5000元，後續也取消收取旅行社訂位作業金，不過，收客狀況仍不理想，考量載客率偏低，今宣布先取消4月17日來回航班。

▲帛琉旅遊泡泡成行，消費者卻興致缺缺。（圖／帛琉首發團新光醫院隊醫唐豪悅醫師授權提供）

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為推廣台帛旅遊泡泡，華航先前已主動調降機票價格，也取消收取旅行社訂位作業金，自行吸收相關成本，鼓勵旅行業者積極推廣。但近期旅行社回報收客狀況仍不理想，考量載客率偏低，決定先取消4月17日來回航班，後續航班再和旅行業者一起努力行銷，期盼擴大台帛旅遊泡泡效益。

▲帛琉4/4團僅10人，機上狀況曝光。（圖／讀者授權提供，請勿翻攝）

華航帛琉旅遊泡泡航班自4月1日開航迄今，總計飛航4班8個來回，總載客人數332人，總座位數1264座（每班158座X8)，載客率約26%。

華航表示，台帛航線明（14）日去程航班僅 2人訂位，回程航班有47人，因此去程部份改成不載客營運，回程維持正常運行；4月17日去程僅2人訂位，回程無人訂位，因此取消來回航班。

▲受到採檢費用影響，民眾去帛琉玩的團費也水漲船高。（圖／新光醫院提供）

華航持續飛航台帛旅遊泡泡航班服務旅客，4/10 CI028班機搭載51位旅客，包括41位由台北前往帛琉旅遊的團客；回程CI027班機則預計搭載18人由帛琉返回台北，其中12位為團客。

華航帛琉班機以 737-800 型客機執飛，共有 158 個座位，帛琉政府已取消台帛航班的七成載運限制，將有利於台帛旅遊泡泡的發展。

為共同推廣台帛旅遊泡泡，華航除已主動調降機票價格，約從2.5萬降為2萬元，後續也取消收取旅行社訂位作業金，希望協助旅行社加強銷售，共同努力促進台帛旅遊泡泡的發展，後續將配合政策及市場需求，安排適當的飛航班次。

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