跟死神搶命！特搜兄弟不敢跟父說身分　臨終前以為他在當房仲

▲周祐陞（左）和周祐慶兄弟同在新北特搜大隊服務，卻不敢告訴家人在工作上遇到的各種危險，周祐慶更在參與蘇花公路坍方搜救時，遭落石擊傷而失去腳趾。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

新北市特種搜救大隊參與國內外各種天災人禍，在死神中救下無數條人命，而這些英雄為怕親友擔心，多半不敢告訴家人自己的「真實工作」，搜救大隊組長周祐陞與雙胞胎哥哥周祐慶同在第一線服務，2人父親在臨終前一直以為「兒子是房仲」，連母親都是看新聞才知道兒子腳部遭落石砸傷必須截掉一節腳趾。

「別人跑離危險，我們則衝向災難。」周祐陞說，新北市的救援能量在國內可說有目共睹，日本311大地震時曾前往救援，國內的每場天災人禍更是無役不與，包括南方澳大橋斷裂、黑鷹直升機墜落，以及花蓮和台南震災，連睡夢中都要待命。

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「我們與死神的距離只有0.1公分。」周祐陞表示，特搜大隊負責的是「一般消防員無法處理」的案件，隊員曾在八八風災後的土石中挖出災民，手指也被劃的鮮血淋漓；復興空難時，搜救人員得潛水救援，稍有不慎便可能命沉大海，他自己就差點在任務中失去同在新北特搜服務的雙胞胎哥哥。

▲特搜隊員面對3層樓高度仍面不改色，多次練習緩降只盼他日成為救人的關鍵，除此之外，他們每日晚上還會背氧氣瓶爬樓梯當作負重訓練。

2010年10月，載滿陸客的創意旅行團遊覽車行經蘇花公路，疑遭落石擊中而墜海失蹤，車上23人不幸身亡，當時還有另家弘泰旅行社的司機和領隊，以及另一輛白色自小客車的駕駛都在意外中喪命，共造成26人罹難。

周祐陞和哥哥周祐慶立即帶著隊員前往救援，在蘇花公路下坡搜索失聯陸客時，周祐慶為勘查而跳上石頭，該石頭卻鬆動往峽谷落下，在千鈞一髮之際，周祐陞即時抓住哥哥，最終在其他隊員的幫助下將他拉上岸，雖然成功保住一命，但周祐慶的腳被一塊大如車子的石頭擊中，並就此失去了腳趾。

「我爸在臨終前一直以為我們是房仲。」周祐陞說，他與哥哥從小因日本漫畫「火線先鋒大吾」而將救人當作天職，卻不敢告訴家人自己真正的工作內容，母親甚至是在電視上看到兒子受傷的消息，妻子也曾勸周祐陞換單位，但他始終為了理想堅持，周祐慶也在傷癒後回到第一線服務。

▲天災人禍發生時，特搜隊員總是立刻集結完成，連睡夢中都要隨時待命。

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