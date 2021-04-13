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「台灣慘了」？　他曝3恐怖真相：牽動台積電...全球斬斷

▲▼101,信義區,台北,都市,商圈,台灣,地標,商業區。（圖／記者周宸亘攝）

▲疫情後台灣經濟成長四小龍第一的位置可能不保，上圖為台北101大樓。（圖／記者周宸亘攝）

記者曾羿翔／綜合報導

台灣中南部地區近期遇到旱災問題，媒體人韋安就指出，台積電的生產如遇到乾旱問題，將會造成全球性晶片生產的斷鏈情形，政府再不積極應對，老天如果不幫忙下雨，疫情後台灣經濟成長四小龍第一的位置可能不保，「乾旱比起共機擾台，才是更嚴重的國安與國際經濟危機」。

資深媒體人韋安12日的文章以「再不下雨，今年真的慘了？」為開頭，接著指出，當日月潭因為乾旱，成了大草原，大家還以為是什麼「美麗風景線」時，連《紐時》都關注到台灣缺水會帶來的潛在危機，可能會影響到全球性的科技產業和經濟，如果再不下雨，今年可能會很慘。

韋安還在文中列出可能會很慘的3大原因:
1.全球90%的高級晶片，由台積電生產，如果持續乾旱，影響到該公司的生產，將會造成全球性高級晶片生產「斷鏈」。

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2.之前是因為疫情因素，電子科技產品需求面增加，而導致的低端晶片短缺，未來有可能因為缺水，生產面出問題，而引起全球高端晶片大缺貨，影響更鉅。

3.保民生或保製造業用水將會兩難，政府如果再不積極應對，萬一老天不幫忙下雨，疫情後台灣經濟成長四小龍第一的位置可能不保。

文末，韋安表示，乾旱比共機擾台，才是更嚴重的國安和國際（經濟）危機。藍綠趕快團结，一起想辦法來應對。

▼ 台積電。（圖／記者施怡妏攝）

▲▼ 台積電,TSMC,台灣積體電路公司,半導體 。（圖／記者施怡妏攝）

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