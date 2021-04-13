瘋電影／永生戰　你想要永生還是生命有限？

文／賴賴

瘋言瘋語：

期待好久的孔劉，終於又出現在大銀幕上了，不過這次的作品，雖然花了大筆資金製造出炫目耀眼的電腦特效，就劇情比較傾向文青內涵的哲學思考，所以故事架構很簡單，但看完卻有滿滿的反思後勁，『世界本無事，庸人自擾之』。

佛說：「人生最大的痛苦，都歸咎於自己想太多！」但就因為疫情錯亂了整個世界秩序，近期的世界電影編劇，都絞盡腦汁的勸世，用不同的故事結構型態，來舒緩人們對生死的執著：秦始皇追求永生派徐福前往日本尋找不死藥，這部電影韓國片名便叫「徐福」，意義深遠。

憑良心說，韓國的特效沒有特別厲害，但是就是特別好看，從金秀賢的瞬間移動時間靜止，鬼怪的雨水往上下，都感動得要命，而這部電影就是這樣，小小的花招都有『哇』的驚喜，不得不佩服韓國導演的情緒節奏掌控，出神入化。

電影內涵中除了人類面臨生命短暫的恐懼而起了貪念，於是研發了永生人，這其實還有著複製人的內涵，複製人是人類嗎？應該享受人權嗎？還是只是工具？這個議題不斷衍生出新的問題，過程中看到人類貪婪醜陋的面貌，滿滿的孔劉和朴寶劍，就算只是去看他們都值得，好看。



片 名：永生戰

英文片名：Seobok

類 型：動作、科幻、劇情

上映日期：2021-04-15

片 長：114分鐘

導演：李勇周

演員：孔劉(Gong Yoo) 、 朴寶劍(PARK BO-GUM) 、 趙宇鎮

國 家：韓國

語言：韓語

發行公司：CatchPlay

劇情大綱

前情報局特務閔基憲（孔劉 飾），偶然遇見擁有人類不死秘密的「永生人」徐福（朴寶劍 飾），他接下了國家指派的最後一項機密任務，誓死護送徐福到安全之地，途中想佔有永生人的龐大財團與各方惡勢力展開大規模獵殺，讓他們的逃亡過程捲入驚天動地的危險局面......。

▲被追殺的兩人，只能在鄉間街道上等待救援。

▲朴寶劍想去一個地方。

▲秘密基地有著民生物資提供需求，朴寶劍卯起來吃泡麵。

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