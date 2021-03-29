瘋電影／死亡醫生的遺產　連續殺人安樂死變態護士　

文／賴賴

瘋言瘋語：

很久沒看到卡司這麼整齊，劇情也頗流暢，人物腳色卻呈現得非常不自然，明明都是知名大排的演員，這真是一部值得好好做功課研究一下問題在哪的作品，原則上不論是綾野剛的超不自然跌倒，或是男女主角的互動關係，都十足的刻意，感覺像是沒有那麼好的感情卻要演出夥伴的默契，超怪。

整部電影木村佳乃最出色，本來還覺得她也太做作了，原來她真的是一個神經病，那麼就全解釋清楚了，嚴格上來說，編劇在描述殺人魔說服小朋友的橋段，寫得太中二，要能說服這麼多人自願來安樂死，應該說服力要更高超些，也許是擔心被模仿反而成為害人範本，所以才故意這樣做，編劇真是不容易。

取材自日本真實案例「曾為130人施行過安樂死」的死亡醫師，感覺更驚悚，原來是殺人魔。





片 名：死亡醫生的遺產

英文片名：Black File

類 型：劇情、懸疑/驚悚

上映日期：2021-01-15

片 長：02時01分

導 演：深川榮洋(Yoshihiro Fukagawa)

演 員：綾野剛(Go Ayano) 、 北川景子(Kitagawa Keiko) 、 岡田健史、木村佳乃

國 家：日本

語 言：日語

發行公司：龍祥

劇情大綱

這名醫生是救世主，還是獵奇殺人犯？「賜你一個毫無痛苦的死亡」接受某個地下網站委託，幫人施行安樂死的連續殺人犯「死亡醫生」。



此人物之存在被發現的契機來自一名少年控訴著父親被殺死的報案電話。警視廳搜查一課的No.1搭檔犬養（綾野剛飾演）跟高千穗（北川景子飾演）立刻著手辦案，相似的案件也接連浮上檯面。兩人與搜查小組組長麻生（石黑賢飾演）、新進刑警澤田（岡田健史飾演）、室岡（前野朋哉飾演）、青木（青山美鄉飾演）快馬加鞭地追查案情，然而受害者家屬卻口徑一致地擁護犯人。死亡醫生究竟是獵奇殺人犯？還是救贖之神？驚愕的事實與更巨大的悲劇即將降臨在犬養與高千穗身上。

▲犯案多件卻苦找不到兇手。

▲兇手拍下死者照片說很美。

★★★歡迎加入瘋電影家族：https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI