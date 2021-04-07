瘋電影／老娘演很大　中年女人的戰爭對象總是小三

文／賴賴

瘋言瘋語：

這是典型美式編劇電影，超強的劇情結構，不需要一線大排一樣可以詮釋得到位，好懷念這種古早味的美式推理喜劇，類似這種電影現在並不多，而且多半會以胡鬧方式處理喜劇部份，而這片完全合情合理的巧合，這是編劇做功課的好劇本。

不是大場面也沒有大戰鬥，大部分都是室內景，感覺是一部在電影片廠中就可以完成的場景模式，就像是『絕望的主婦』喜劇版，很好看說，沒有懸疑但仍然好看，編劇的超強大腦實在太厲害了。

片 名：老娘演很大

英文片名：Breaking News In Yuba County

類 型：劇情、喜劇

上映日期：2021-03-19

片 長：01時37分

導 演：泰德泰勒(Tate Taylor)

演 員：艾莉森珍妮(Allison Janney) 、 蜜拉庫妮絲(Mila Kunis) 、 瑞吉娜霍爾(Regina Hall) 、 奧卡菲娜(Awkwafina) 、 汪黛塞克(Wanda Sykes) 、 艾倫芭金(Ellen Barkin) 、 茱莉葉路易絲(Juliette Lewis) 、 小克里夫頓柯林斯(Clifton Collins Jr.) 、 吉米辛普森(Jimmi Simpson)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：甲上

劇情大綱

一哭二鬧三上吊 想紅就要會裝肖



平凡無奇的家庭主婦蘇巴頓(艾莉森珍妮飾)過著無聊的人生，直到她生日當天丈夫離奇失蹤，她透過當記者的妹妹南西(蜜拉庫妮絲飾)發出尋人啟事，更用盡千方百計在火紅的新聞節目一夕爆紅，變成鎮上人人關切的「被害者」。但接踵而來的是，新聞談話節目主持人(茱麗葉路易絲 )的瘋狂追逐、懷疑她自導自演的機車女警(瑞吉娜霍爾飾)、神秘黑道千金(奧卡菲娜飾)的追殺及熱心豬隊友小叔(吉米辛普森飾)幫倒忙，一場瘋狂的尋夫超級任務就此展開…

▲老公死在胖女人床上，這種小三輸得真不甘心。

▲黑道女兒一心想贏得父親認同不擇手段找失落鈔票。

▲警官懷疑姐姐殺害姊夫。

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