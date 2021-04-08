　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
名家 名家焦點 葉文忠 瘋電影 APP01 愛愛love | 蠟筆小希 | 左撇子電影館 | 大口 | 科技新報 | 日本音樂速報 | 趙靖宇 | 妞新聞 | 榕樹學堂訊 | 17support | 我流J-POP | 美忍者 | 花花說

瘋電影／真人快打　魔獸世界魔宮帝國21世紀版

文／賴賴

▲▼ 真人快打。（圖／YAHOO）

瘋言瘋語：


電影流暢好看，真田廣之真是老當益壯，60歲沒有替身，身手矯捷俐落，沉穩內斂的氣質支撐了電影整體質感，全片是近身搏擊招式，電影寓意深遠，外星來的地獄魔鬼，黃皮膚黑頭髮會講中文，沒說是中國人，但意圖明顯，殺死了真田廣之之後電影開始，從頭到尾沒有一分鐘冷場，打鬥佔六成，絕對是一百分的動作片。

遠古外星人有好有壞，就像電影中的中國人也是有好有壞，只有聯合大家的不同專長破解不同特技的妖怪，娛樂性質高，有點像是日本素人版的復仇者聯盟，演員大多是不認識但演技到位，畫質特別清晰，不同的場景視覺滿足打鬥環境的花俏設計，雖然沒有好萊塢超級一線，但一點都不遜色。

原來這是魔獸世界的電影，難怪一直聽不懂壞人一直喊著為了林鬼要殺男主角，原來林鬼是個邪惡的秘密刺客組織，他們誘拐兒童，將他們培育成自己的戰士。電影並沒有太多交代，看完回來做功課才知道這是「魔宮帝國」的旗艦版，和恩怨的始末。

片　　名：真人快打
英文片名：Mortal Kombat
類　　型：動作、冒險、奇幻
上映日期：2021-04-08
片　　長：109分鐘
導　　演：賽門麥奎德(Simon McQuoid)
演　　員：賈許勞森(Josh Lawson) 、 真田廣之(Hiroyuki Sanada) 、 喬塔斯利姆(Joe Taslim) 、 淺野忠信(Tadanobu Asano) 、 林路迪(Ludi Lin) 、 黃經漢(Chin Han)
國　　家：美國
語言：英語
發行公司：華納兄弟


劇情大綱

在《真人快打》中，綜合格鬥（MMA）選手「科爾楊」被指控收賄故意打輸，他並不知道自己的身世，也不知道為何「外世界（Outworld）」的帝王「尚宗」要派出旗下首席戰士來獵捕他，此戰士「絕對零度」是一名超脫的寒冰法師（Cryomancer）。

科爾擔心家人的安危，於是在「賈克斯」的指點下去找「刀鋒索尼婭」。賈克斯是特種部隊的少校，身上有著跟科爾胎記一樣的神龍記號。科爾很快就來到「雷電」的寺廟，雷電是一名古神，負責守衛「地域（Earthrealm）」，他會庇護身上有神龍記號的人。

科爾在這裡跟老練戰士「劉康」、「空佬」和強悍傭兵「加納」一起訓練，他準備好跟地球最強的冠軍聯手，為了宇宙展開一場高風險戰役，並肩對抗外世界的敵人。可是，科爾會被激發潛力，解開他內心巨大力量的「奧祕（arcana）」，及時拯救他的家人，並從此阻止外世界？

▲▼ 真人快打。（圖／YAHOO）

▲開場精彩的近身搏擊後，真田廣之亡。

▲▼ 真人快打。（圖／YAHOO）

▲閃電出現的淺野忠信來救走真田廣之遺孤。

▲▼ 真人快打。（圖／YAHOO）

▲長大的遺孤不知自己身世，是個拳擊手。

★★★歡迎加入瘋電影家族https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI

ET快訊
快訊／李義祥跟阿好錄音曝！運安會證實：兩人要拉工程車卻落軌
獨／聲押神秘移工關鍵曝！全程目擊事故　「黑猴」趁亂載他落跑
《迫降》爆第2對情侶！差6歲姐弟戀　女方錯愕了
他忘澆水阿公盆栽　網驚：一台賓士不見了！憲哥節目估價200萬
王立強共諜案扯出向心夫妻！　收陸7.5億買3豪宅遭起訴

分享給朋友：

追蹤我們：

名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 名家最新 全站最新

瘋電影／真人快打　魔獸世界魔宮帝國21世紀版

瘋電影／老娘演很大　中年女人的戰爭對象總是小三

倖存者「老天留命要我幫更多人」　台鐵急促3嗚笛出軌1家4口逃死劫

1家4口3死...愛犬看新聞嗚咽流淚　追思會「激動親吻獨活母」惹鼻酸

太魯閣號最慘第8車廂一度卡住　70歲老師傅指導工人連夜移出

折成ㄑ字留掌印！車廂內部曝　司機員座位消失「從名牌辨識」

應采兒神模仿陳小春「覺得自己超牛」　被問幹嘛在一起...她肉麻：我就愛他唄！

喝酒醉BMW自撞分隔島零件四散 低胸妹抱駕駛喊：不要動他我處理

鳳梨鼠薯被唱衰爆氣「現場封釘了！」　噴改車少年家：成熟男人不會並ㄅㄧㄤˋ叫

素描課拿「鄧紫棋美照」當考題　超低分作品網看呆…本人說話了！

機車外側左轉！轎車直撞90°彈起　騎士倒地「神速滾兩圈」險遭輾壓

穿梭變形車廂...血腥味中尋倖存者 搜救犬「確認各角落」來回不放棄！

瘋電影／真人快打　魔獸世界魔宮帝國21世紀版

瘋電影／老娘演很大　中年女人的戰爭對象總是小三

朴信惠披長袍、花瓣裙被批「超老氣」　粉絲看不下去：全靠顏值在撐

台南停水爆「假訊息瘋傳」　民眾看LINE群追問台水：去年的舊訊

185萬！TOYOTA「暴力小鴨」GR YARIS接單價來了　首批限量30台

聯發科再扣千元大關　Q1估可賺近一股本

韓瑜罕見剪「空氣短瀏海」PO成果照！ 招牌髮型消失：換一下感覺

推特擬以逾1100億「收購Clubhouse」！　外媒指：雙方曾進行協商

交往兩個月！神明警告她「男生玩票性質」　網見3關鍵喊：是真的

快訊／接棒林佳龍掌交通部？　王國材吐出兩字

傑尼獅理想情人拍照會　10帥傳遞戀愛氛圍

每天超過430萬GB被上傳！Google重申終止無限備份同時分享備份密技

龍山寺暗巷嫩妹排排站　辣露「渾圓雪乳+逆天長腿」

名家熱門新聞

魔獸世界魔宮帝國21世紀版

小生：3招判斷男人對妳超有意思

愛劈腿？圖解6大「感情線」手相

夢到貓咪代表什麼意思呢？

7道超下飯的絞肉料理

一次學會5款雞湯　作法超懶人！

超市火鍋肉片變出5道美味料理

小姐與流氓的台客版

中年女人的戰爭對象總是小三

放縱性生活的攝影藝術家

落健生髮水的效果及風險

18歲巴西男孩愛上31歲主播姐姐

壞人也有苦衷

奈奈：對付大男人主義的另一半

更多熱門

相關新聞

格鬥電玩《真人快打》登大銀幕

格鬥電玩《真人快打》登大銀幕

由溫子仁監製的《真人快打》改編自超狂格鬥電玩系列，延續其著名的暴力美學，敘述一群「陽間」被選中的戰士對上來自「異星」的敵人，展開一場致命的戰役。電影囊括許多人氣角色包含魔蠍、絕對零度、刀鋒索尼婭、賈克斯、加納、劉康、空佬、雷電大人、尚宗、梅蓮娜等。

中年女人的戰爭對象總是小三

中年女人的戰爭對象總是小三

打造無敵鐵金剛的格拉庫

打造無敵鐵金剛的格拉庫

小姐與流氓的台客版

小姐與流氓的台客版

連續殺人安樂死變態護士

連續殺人安樂死變態護士

關鍵字：

瘋電影真人快打賴賴賈許勞森(Josh Lawson) 真田廣之(Hiroyuki Sanada)喬塔斯利姆(Joe Taslim)

讀者迴響

熱門新聞

台中少女裸躺望高寮　遭6人輪流灌醉扒光

越晚越濕涼！今起3天防大雨　颱風下周恐生成

素描課拿鄧紫棋當考題！超低分作品本人看到了

台積電捐衣服給一線！媒體人揭細心原因

台南自強號擦撞行人　警消救援

楊丞琳準備回台！道別李榮浩：盼不用再等300天

救命電話直通「調度所」　16秒前通報太魯閣可煞停

新疆貴賓犬掉入「狼撕咬地獄」

深夜激戰！20多歲女「噴泉式爆血」送醫　內診椅紅一片

HowHow士林夜市巧遇「五月天阿信擺攤」網看呆

20萬起家！PTT股神賺上億　祕訣曝光

福原愛全都失去了！友人勸復合江宏傑

女兒慶生「弟弟搶吹熄蠟燭」　陳泱瑾1句話安撫…網戰翻

太魯閣4罹難者刷卡購票　總計獲賠7000萬

李義祥自己開怪手　害工程車翻落

更多

最夯影音

更多
倖存者「老天留命要我幫更多人」　台鐵急促3嗚笛出軌1家4口逃死劫

倖存者「老天留命要我幫更多人」　台鐵急促3嗚笛出軌1家4口逃死劫
1家4口3死...愛犬看新聞嗚咽流淚　追思會「激動親吻獨活母」惹鼻酸

1家4口3死...愛犬看新聞嗚咽流淚　追思會「激動親吻獨活母」惹鼻酸

太魯閣號最慘第8車廂一度卡住　70歲老師傅指導工人連夜移出

太魯閣號最慘第8車廂一度卡住　70歲老師傅指導工人連夜移出

折成ㄑ字留掌印！車廂內部曝　司機員座位消失「從名牌辨識」

折成ㄑ字留掌印！車廂內部曝　司機員座位消失「從名牌辨識」

應采兒神模仿陳小春「覺得自己超牛」　被問幹嘛在一起...她肉麻：我就愛他唄！

應采兒神模仿陳小春「覺得自己超牛」　被問幹嘛在一起...她肉麻：我就愛他唄！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面