瘋電影／真人快打　魔獸世界魔宮帝國21世紀版

文／賴賴

瘋言瘋語：



電影流暢好看，真田廣之真是老當益壯，60歲沒有替身，身手矯捷俐落，沉穩內斂的氣質支撐了電影整體質感，全片是近身搏擊招式，電影寓意深遠，外星來的地獄魔鬼，黃皮膚黑頭髮會講中文，沒說是中國人，但意圖明顯，殺死了真田廣之之後電影開始，從頭到尾沒有一分鐘冷場，打鬥佔六成，絕對是一百分的動作片。

遠古外星人有好有壞，就像電影中的中國人也是有好有壞，只有聯合大家的不同專長破解不同特技的妖怪，娛樂性質高，有點像是日本素人版的復仇者聯盟，演員大多是不認識但演技到位，畫質特別清晰，不同的場景視覺滿足打鬥環境的花俏設計，雖然沒有好萊塢超級一線，但一點都不遜色。

原來這是魔獸世界的電影，難怪一直聽不懂壞人一直喊著為了林鬼要殺男主角，原來林鬼是個邪惡的秘密刺客組織，他們誘拐兒童，將他們培育成自己的戰士。電影並沒有太多交代，看完回來做功課才知道這是「魔宮帝國」的旗艦版，和恩怨的始末。

片 名：真人快打

英文片名：Mortal Kombat

類 型：動作、冒險、奇幻

上映日期：2021-04-08

片 長：109分鐘

導 演：賽門麥奎德(Simon McQuoid)

演 員：賈許勞森(Josh Lawson) 、 真田廣之(Hiroyuki Sanada) 、 喬塔斯利姆(Joe Taslim) 、 淺野忠信(Tadanobu Asano) 、 林路迪(Ludi Lin) 、 黃經漢(Chin Han)

國 家：美國

語言：英語

發行公司：華納兄弟



劇情大綱

在《真人快打》中，綜合格鬥（MMA）選手「科爾楊」被指控收賄故意打輸，他並不知道自己的身世，也不知道為何「外世界（Outworld）」的帝王「尚宗」要派出旗下首席戰士來獵捕他，此戰士「絕對零度」是一名超脫的寒冰法師（Cryomancer）。

科爾擔心家人的安危，於是在「賈克斯」的指點下去找「刀鋒索尼婭」。賈克斯是特種部隊的少校，身上有著跟科爾胎記一樣的神龍記號。科爾很快就來到「雷電」的寺廟，雷電是一名古神，負責守衛「地域（Earthrealm）」，他會庇護身上有神龍記號的人。

科爾在這裡跟老練戰士「劉康」、「空佬」和強悍傭兵「加納」一起訓練，他準備好跟地球最強的冠軍聯手，為了宇宙展開一場高風險戰役，並肩對抗外世界的敵人。可是，科爾會被激發潛力，解開他內心巨大力量的「奧祕（arcana）」，及時拯救他的家人，並從此阻止外世界？

▲開場精彩的近身搏擊後，真田廣之亡。

▲閃電出現的淺野忠信來救走真田廣之遺孤。

▲長大的遺孤不知自己身世，是個拳擊手。

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