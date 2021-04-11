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高雄男掛臨時牌「酒後逞能」載3妹夜店返家　自撞工地下場慘曝

記者黃子倩／高雄報導

高雄三民區今(11日）凌晨接近6點發生一起自撞車禍，22的趙姓男駕駛當時開著懸掛臨時車牌的灰色轎車，載著3名女性友人，從位在苓雅區的一家夜店消費出來後，他不顧自己喝了酒，硬是開了約5公里，結果在中山、建國路口疑似因為不熟路況，撞上路口的工地圍籬及號誌變電箱，導致車上3名年輕女子全都掛彩受傷送醫。

▲▼ 高雄清晨發生一起酒駕自撞車禍 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲高雄三民區今日清晨發生一起自撞車禍，駕駛疑似酒駕後不熟路況自撞工地。（圖／記者黃子倩翻攝）

警方指出，這起車禍發生在11日凌晨接近6點，當時獲報在三民區中山、建國路有車禍，員警到場發現22歲的趙姓男駕駛懸掛臨時車牌，經過訊問，他坦承先前因為曾超速違規，因此監理站先發予臨時車牌，沒想到他11日清晨又酒駕載3名女性友人返家，途中意外自撞高雄火車站附近的工地，導致車頭嚴重毀損，車上的3名女子也都掛彩受傷。

▲▼ 高雄清晨發生一起酒駕自撞車禍 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲高雄三民區今日清晨發生一起自撞車禍，駕駛疑似酒駕後不熟路況自撞工地。（圖／記者黃子倩翻攝）

據了解，這起車禍消防隊一共出動3個分隊，現場18歲的女性腰椎骨折，19歲的女子則肢體腫脹，而另一名19歲的女子左手骨折，所幸3人緊急送醫後，並無生命危險。

警方進一步指出，車禍當下車子疑似因為撞擊力道較強導致冒白煙，車內3名受傷女性乘客均送醫就診，駕駛經實施酒測，有飲酒，酒測值為0.3已超過標準值，依規定將駕駛移送法辦。

▲▼ 高雄清晨發生一起酒駕自撞車禍 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲高雄三民區今日清晨發生一起自撞車禍，駕駛疑似酒駕後不熟路況自撞工地。（圖／記者黃子倩翻攝）

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