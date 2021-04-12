沒生物敢靠近！海底發現「詭異巨卵」　科學家揭驚人奧秘

▲有科學家揭密了挪威海域附近發現的「神秘巨卵」。（圖／翻攝自Facebook／Discovery）

記者閔文昱／綜合報導

海洋約占了地球7成的面積，其中仍有許多地方和動物仍是人類所未知的。在1985年曾有潛水員在挪威海岸附近的海域發現多個直徑約1公尺的「巨大異型卵」，引起國際關注，隨後就有科學團隊展開研究，直到近幾年才終於揭開了異型卵的神秘面紗。

綜合外媒報導，挪威海洋生物學家林沃爾德（Halldis Ringvold）和團隊在2019年發起了一項公民科學運動，鼓勵潛水員收集在挪威附近水域遇到的異型卵樣本，最後科學家們選取了其中質量最好的４個樣品進行分析，並透過DNA研究發現，這些球體竟然就是常見的南方寬尾魷魚（Illex coindetii）的卵囊。

Cool. 由 ScienceAlert 發佈於 2021年4月2日 星期五

▲科學家發現，這些巨型球體竟然就是南方寬尾魷魚的卵囊。

報導指出，這個巨大卵囊中，包含了多達數10萬個微小的魷魚卵，而外層的黏液球也會隨著時間緩慢的分解，最後釋放出發育成胚胎的魷魚。研究人員表示，雌性寬尾魷魚會用自己產生的黏液把成千上萬的卵包裹起來，製成大卵球團，以保持胚胎的漂浮和免受食肉動物的傷害。

▲一個巨大卵囊中就包含了數10萬個魷魚卵。

據了解，南方寬尾魷魚分布廣泛，大多棲息於地中海和北大西洋的兩側，並不算少見的魷魚種類，不過這樣的卵球團卻不常被人們發現。另外，科學家還發現，這些卵囊會隨著魷魚發育的過程，展現不同的狀態，剛開始時呈堅硬乳白色的模樣，之後便會呈半透明並且慢慢縮小，最後破裂孵出一堆小魷魚。

研究人員指出，有些卵囊上還會有許多的黑色條紋，推測是卵子受精時釋放的墨水或是一種偽裝機制，藉以模仿大型魚類威嚇潛在的掠食者。



