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被爆棄妻女擁辣妹遊墾丁！　林逸翔岳母忍了一天終發聲：是事實

富邦悍將投手林逸翔近日遭親友控訴棄養妻女長達7個月。（讀者提供）

圖文／鏡週刊

富邦悍將投手林逸翔近日遭親友控訴棄養妻女長達7個月，並提供林與其他球員及泳裝辣妹合照，怒指林未盡人父責任，四處吃喝玩樂，引來棒球國手張甄芸出面澄清照片是多人在訓練結束後的合照，自己未與林有太多互動。對此，林逸翔的鄭姓岳母致電本刊，直指爆料親友並未說過張與女婿有任何關係，認為有人或部份媒體刻意帶風向。

得知家務事鬧上新聞的鄭小姐今日向本刊致電表示，她感到錯扼與震驚，但對於親友對林的指控，她則說：「親友講的都是事實。」

鄭小姐透露，女婿確實曾二度棄養妻女，外孫女才1歲5個月大，女婿陸續共失蹤9個月，先前她無端遭親家母辱罵、詆毀人格，卻變成女婿避不見面，對妻女不聞不問2個月。事後女婿曾道歉還掛保證不會再犯，現卻故態復萌。

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鄭小姐說：「女婿從去年９月棄養妻女至今，導致外孫女現在都已經不認得女婿，還看著電視上穿西裝的男生叫爸爸，教人看了如何不心疼？」

林逸翔棄養妻女期間跟其他球員出遊歡唱，讓親友看不下去。（讀者提供）

針對張甄芸的發文，鄭小姐則表示，林逸翔棄養妻女期間，在IG分享多張假日出遊的照片，並將IG上的妻小照片一一刪除，刻意營造偽單身的形象，且林還追蹤其他女球迷IG。親友因看到林跟朋友吃喝玩樂的照片，卻不理妻女，才會看不下去找媒體討公道。鄭小姐也強調，從未指控林逸翔與張女有何特殊關係，但是林逸翔在棄養妻女期間，時常在IG分享吃喝玩樂照是事實。

鄭小姐說：「報導出來後，部分媒體刻意渲染，造成有人誤解，發文模糊焦點、帶風向，甚至還有人質疑親友爆料目的是為了錢，事實上，女兒為貼補家用及養育費，積蓄都已花光，當初小女兒也曾勸姊夫婚後態度要成熟、負責任，反招來林的抱怨，我覺得女兒受到這樣的對待還被人誤解，難道這些人沒有女兒、姊妹？希望不了解內情的人請不要帶風向。」

小姨子曾勸林逸翔婚後態度要成熟、負責任，反招來林的抱怨。（讀者提供）

讓鄭小姐感到心寒的是，林逸翔棄養妻女七個月以來，林與親家未曾關心過小孩，為此她在本月4日致電給林逸翔，沒想到林卻輕描淡寫地表示「與妻子分開太久，感情已經變淡」，鄭小姐本想勸合，希望夫妻能珍惜緣分，女婿卻丟下一句：「我不要了！」旁邊還傳來其他人在KTV歡唱的聲音，一想到女婿無情又沒有責任感，當場讓鄭小姐替女兒的付出感到不值。

對於林逸翔的棄養妻女風波，鄭小姐也特別強調：「為了證明林逸翔棄養妻女，已請律師提出訴訟，以證清白。請不知情人士與其他媒體，勿亂帶風向混淆視聽，若造成女方的二度傷害，本人必定提告！」


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